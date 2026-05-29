今回は、失礼な夫の不倫相手を黙らせたエピソードを紹介します。

「何この女…」

「私の夫は職場の同僚ですが、後輩の女性と不倫しています。そしてある日のこと、その不倫相手に職場でばったり会ったんです。

不倫相手は私を見るなり、『お肌シワシワで、おばあちゃんみたいですね（笑）』と失礼なことを言ってきました。さらに、私が会社に泊まりこみで仕事する話をしたら『スキンケアもできないですし、さらにお肌シワシワになっちゃいますよ』とバカにしてきて、『何この女……』と思いました。

ただ、ムカッとした気持ちは表情に一切出さず、笑顔で『スキンケアより仕事の方が大事よ。まぁ、仕事をサボってばかりのあなたには分からないでしょうけど』と言い返してやりました。不倫相手はむすっとして黙っていました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 職場の先輩でもあるこの女性に対し、あまりに失礼な発言ですね。本当にありえません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。