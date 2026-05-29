「袋詰めしなくてラクだった」“自分専用の買い物かご” まとめ買い派が使い始めているワケ
スーパーでのまとめ買い後、意外と面倒なのが袋詰め。買う量が多いほど時間もかかり、レジ前後がバタバタしやすい。そんな中、最近じわじわ人気を集めているのが“マイ買い物かご”。会計後にそのまま商品を入れてもらえるタイプなら、袋詰めの手間を減らせるうえ、車移動や週末のまとめ買いでも運びやすい。今回は、容量や使いやすさで選ばれている人気モデルを紹介する。
【写真】「そのまま車に積めて便利」「袋詰めしなくてラクだった」まとめ買い派が使っている“自分専用かご”
■なぜ今“マイ買い物かご”需要が高まっているのか？
マイ買い物かごは、利用者にとって袋詰めの手間を減らせるだけでなく、店舗側にとってもレジ袋の使用削減や、サッカー台まわりの混雑緩和につながる面がある。実際に大手スーパーでは、持ち帰り専用の「マイバスケット」を展開し、店内の買い物かごと重ねて使う方法を案内しているケースもある。
スーパーの店舗ルールを確認することは大前提だが、効果的に使えば「袋詰めが面倒」「まとめ買いの量を袋に入れづらい」などの不安も解消できる。使う際は、会計前に「こちらに入れてもらえますか」とひと言添える、店内では店舗の買い物かごを使い、マイかごは精算後の商品を入れる用途にするなど、必要な部分は対応し、買い物にかかる手間を減らしていこう。
■まとめ買い派が選んでいる“マイかご”
【1】[GhvyenntteS] エコバッグ 大容量 巾着付 買い物バッグ 折りたたみ式 買い物袋 軽量 買い物かご 耐久性 繰り返し使える ショッピングバッグ
スーパーのレジかごにセットしやすい大容量タイプのエコバッグ。会計後、そのまま商品を入れて持ち帰れるため、袋詰めの手間を減らしたい人に人気だ。
巾着付きなので、中身が見えにくいのもうれしいポイント。週末のまとめ買いや、車での買い出しなど、荷物が多くなりやすいシーンでも使いやすい。使わないときは折りたためるため、車内や玄関に置いておきやすいのも便利だ。
■選ばれているポイント
レジ後の袋詰めを減らしたい
週末にまとめ買いすることが多い
中身が見えにくいタイプを使いたい
折りたたんでコンパクトに持ち歩きたい
【2】キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 折りたたみ コンテナ カゴ フォールディング ハンディ コンテナ 取っ手付き 【S/M/Lサイズ】 【容量7L/15L/26L】 【ブラック/カーキ/オリーブ】【Amazon.co.jp限定】
「エコバッグだけでは少し心もとない」という人に人気なのが、キャプテンスタッグの折りたたみコンテナ。ハードタイプなので型崩れしにくく、飲み物やまとめ買いした食品も安定して運びやすい。
使わないときはコンパクトに折りたためるため、車に積んでおきやすいのも特徴。買い物用としてはもちろん、アウトドア用品やストック収納など、幅広く使えるデザインも支持されている。
■選ばれているポイント
飲み物や重い荷物を安定して運びたい
車移動でまとめ買いすることが多い
型崩れしにくいタイプを使いたい
【3】エコバッグスタイル 大容量エコバッグ 34L 自立型 レジカゴ対応 保冷バッグ 折りたたみ はっ水 アイスポケット付き
冷凍食品や肉、飲み物などをまとめて買うことが多い人に人気なのが、保冷機能付きのレジかご対応バッグ。自立しやすい設計なので、レジでも商品を入れてもらいやすく、袋詰めの手間を減らしやすい。
約34Lの大容量タイプで、週末のまとめ買いにも対応。はっ水加工や保冷機能も備えているため、暑い時期の買い出しや車移動でも使いやすい。折りたたんで収納できるので、使わないときもかさばりにくい。
■選ばれているポイント
冷凍食品や飲み物をまとめ買いする
夏場の買い出し用として使いたい
自立しやすいタイプを探している
保冷機能付きの大容量バッグがほしい
エコバッグは定番になった一方で、「袋詰めが面倒」「まとめ買いだと運びづらい」と感じる人も少なくない。“マイ買い物かご”は、会計後のひと手間を減らしながら、荷物をまとめて運びやすいのが魅力だ。レジかご対応、折りたたみ式、保冷機能付きなどタイプはさまざま。普段の買い物量や移動手段に合わせて、使いやすい一つを選ぼう。
【写真】「そのまま車に積めて便利」「袋詰めしなくてラクだった」まとめ買い派が使っている“自分専用かご”
■なぜ今“マイ買い物かご”需要が高まっているのか？
スーパーの店舗ルールを確認することは大前提だが、効果的に使えば「袋詰めが面倒」「まとめ買いの量を袋に入れづらい」などの不安も解消できる。使う際は、会計前に「こちらに入れてもらえますか」とひと言添える、店内では店舗の買い物かごを使い、マイかごは精算後の商品を入れる用途にするなど、必要な部分は対応し、買い物にかかる手間を減らしていこう。
■まとめ買い派が選んでいる“マイかご”
【1】[GhvyenntteS] エコバッグ 大容量 巾着付 買い物バッグ 折りたたみ式 買い物袋 軽量 買い物かご 耐久性 繰り返し使える ショッピングバッグ
スーパーのレジかごにセットしやすい大容量タイプのエコバッグ。会計後、そのまま商品を入れて持ち帰れるため、袋詰めの手間を減らしたい人に人気だ。
巾着付きなので、中身が見えにくいのもうれしいポイント。週末のまとめ買いや、車での買い出しなど、荷物が多くなりやすいシーンでも使いやすい。使わないときは折りたためるため、車内や玄関に置いておきやすいのも便利だ。
■選ばれているポイント
レジ後の袋詰めを減らしたい
週末にまとめ買いすることが多い
中身が見えにくいタイプを使いたい
折りたたんでコンパクトに持ち歩きたい
【2】キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 折りたたみ コンテナ カゴ フォールディング ハンディ コンテナ 取っ手付き 【S/M/Lサイズ】 【容量7L/15L/26L】 【ブラック/カーキ/オリーブ】【Amazon.co.jp限定】
「エコバッグだけでは少し心もとない」という人に人気なのが、キャプテンスタッグの折りたたみコンテナ。ハードタイプなので型崩れしにくく、飲み物やまとめ買いした食品も安定して運びやすい。
使わないときはコンパクトに折りたためるため、車に積んでおきやすいのも特徴。買い物用としてはもちろん、アウトドア用品やストック収納など、幅広く使えるデザインも支持されている。
■選ばれているポイント
飲み物や重い荷物を安定して運びたい
車移動でまとめ買いすることが多い
型崩れしにくいタイプを使いたい
【3】エコバッグスタイル 大容量エコバッグ 34L 自立型 レジカゴ対応 保冷バッグ 折りたたみ はっ水 アイスポケット付き
冷凍食品や肉、飲み物などをまとめて買うことが多い人に人気なのが、保冷機能付きのレジかご対応バッグ。自立しやすい設計なので、レジでも商品を入れてもらいやすく、袋詰めの手間を減らしやすい。
約34Lの大容量タイプで、週末のまとめ買いにも対応。はっ水加工や保冷機能も備えているため、暑い時期の買い出しや車移動でも使いやすい。折りたたんで収納できるので、使わないときもかさばりにくい。
■選ばれているポイント
冷凍食品や飲み物をまとめ買いする
夏場の買い出し用として使いたい
自立しやすいタイプを探している
保冷機能付きの大容量バッグがほしい
エコバッグは定番になった一方で、「袋詰めが面倒」「まとめ買いだと運びづらい」と感じる人も少なくない。“マイ買い物かご”は、会計後のひと手間を減らしながら、荷物をまとめて運びやすいのが魅力だ。レジかご対応、折りたたみ式、保冷機能付きなどタイプはさまざま。普段の買い物量や移動手段に合わせて、使いやすい一つを選ぼう。