「日プ新世界」後藤結、大幅ランクアップで初デビュー圏内 台湾出身・チェン・リッキーは国内投票1位に
【モデルプレス＝2026/05/28】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第10話が5月28日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。第3回順位発表式が行われ、チェン・リッキー（RICKEY）と後藤結（YUKI）の順位に注目が集まっている。
【写真】“日プシリーズ初”の快挙達成したイケメン練習生
第3回順位発表式の結果は、第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定。なお、累積投票数は595万5944票となった。また、国民プロデューサーの現場評価にて1位に輝いた「BLACK ANGEL」チームには計25万票のベネフィットが与えられる。その内訳はチーム内順位1位に10万票、2位に5万票、3位に4万票、4位に3万票、5位に2万票、6位に1万票、7位には0票となる。
グローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS II PLANET 」に出演した過去を持ち、明るく天真爛漫なキャラクターで話題の台湾出身・チェン・リッキー（RICKEY）は、第2回順位発表式で13位だったが、今回は7位にランクアップ。さらに、国内投票では1位となった。透明感のある歌声で注目を集めていた後藤結（YUKI）は9位に入り、前回の16位から7位上昇。ともに初のデビュー圏内となった。
コメントを求められると、リッキーは「ファイナルまで連れてきてくれてありがとうございます。もっと成長したリッキーをお見せします。次は必ずデビューします。僕のパスポート、没収してください。大好きよ！」と愛嬌たっぷりに感謝。後藤は「正直ファイナルに行くことが厳しいと思っていたんですけど、まさか9位になるとは思っていなくて言葉が出てこないです。本当に、こんな順位に上げてくださりありがとうございます」と伝えていた。
この放送を受け、視聴者からは「すごすぎる」「努力が報われた」「嬉しい」「おめでとう！」などと反響が上がっている。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
なお、12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆「日プ新世界」第3回順位発表式
第3回順位発表式の結果は、第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定。なお、累積投票数は595万5944票となった。また、国民プロデューサーの現場評価にて1位に輝いた「BLACK ANGEL」チームには計25万票のベネフィットが与えられる。その内訳はチーム内順位1位に10万票、2位に5万票、3位に4万票、4位に3万票、5位に2万票、6位に1万票、7位には0票となる。
◆「日プ新世界」チェン・リッキー＆後藤結の順位が話題
グローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS II PLANET 」に出演した過去を持ち、明るく天真爛漫なキャラクターで話題の台湾出身・チェン・リッキー（RICKEY）は、第2回順位発表式で13位だったが、今回は7位にランクアップ。さらに、国内投票では1位となった。透明感のある歌声で注目を集めていた後藤結（YUKI）は9位に入り、前回の16位から7位上昇。ともに初のデビュー圏内となった。
コメントを求められると、リッキーは「ファイナルまで連れてきてくれてありがとうございます。もっと成長したリッキーをお見せします。次は必ずデビューします。僕のパスポート、没収してください。大好きよ！」と愛嬌たっぷりに感謝。後藤は「正直ファイナルに行くことが厳しいと思っていたんですけど、まさか9位になるとは思っていなくて言葉が出てこないです。本当に、こんな順位に上げてくださりありがとうございます」と伝えていた。
この放送を受け、視聴者からは「すごすぎる」「努力が報われた」「嬉しい」「おめでとう！」などと反響が上がっている。
◆「日プ新世界」ファイナルは二部構成で放送
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
なお、12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。（modelpress編集部）
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