

左から鈴木愛理、SUGIZO、清塚信也

クラシックTV「SUGIZOさんとディープにトーク！バルトーク」が、６月４日よる９時からNHK Eテレで放送される。SUGIZOをゲストに招き、ハンガリーの作曲家バルトークを特集する。

【写真】クラシックTV「SUGIZOさんとディープにトーク！バルトーク」場面カット

クラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と、歌手・俳優の鈴木愛理が、幅広い音楽の魅力を「クラシック音楽の視点」で深掘り。

ロックのようにカッコいいクラシックを生み出した、ハンガリーの作曲家バルトークを特集。ゲストには、小学生のころから大のバルトーク好きだというSUGIZOが登場。愛とリスペクトあふれる熱いトークを繰り広げ、あまりの博識ぶりに清塚信也もビックリ！

さらに、鈴木愛理はバルトークの独特で刺激的な響きにウットリ。思わず飛び出した愛理の一言に、SUGIZOが「相当な才覚の持ち主」と高評価する場面も!?

古典四重奏団や東京フィルの豪華メンバーが見応えたっぷりの演奏を披露。ワクワクと興奮に満ちた、いつもと一味違うクラシックの魅力を届ける。

SUGIZOコメント

僕が10歳のときに触れて、ものすごく感動して、人生を大きく揺さぶられたバルトークです。それから約半世紀近くたって、バルトークの特集で僕が出演させていただけることが感無量というか、とても感慨深く、何よりも、感謝しております。清塚さんの演奏をはじめ、素晴らしい生の音楽を一緒に味わえますので、ぜひご覧ください。

番組情報

クラシックTV「SUGIZOさんとディープにトーク！バルトーク」【放送予定】 ＜Eテレ＞ ６月４日（木） 午後９時00分〜９時29分（再放送 Eテレ６月８日（月）午後２時00分〜２時29分）※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定【出演】 MC：清塚信也（ピアニスト）、鈴木愛理（歌手・俳優）ゲスト ： SUGIZO（ミュージシャン・コンポーザー、LUNA SEA、X JAPAN）演奏ゲスト： 古典四重奏団（弦楽四重奏）、東京フィルハーモニー交響楽団（弦楽合奏）、出口大地（指揮）【曲目】▼バルトーク作曲 「弦楽四重奏曲第４番」から 第５楽章 演奏：古典四重奏団（弦楽四重奏）▼バルトーク作曲 「ピアノ協奏曲第３番」から 第２楽章演奏：東京フィルハーモニー交響楽団（弦楽合奏）、出口大地（指揮）、清塚信也（ピアノ）