LUNA SEA・SUGIZO、10歳で人生激変させた作曲家を熱弁 清塚信也も驚くバルトーク愛
左から鈴木愛理、SUGIZO、清塚信也
クラシックTV「SUGIZOさんとディープにトーク！バルトーク」が、６月４日よる９時からNHK Eテレで放送される。SUGIZOをゲストに招き、ハンガリーの作曲家バルトークを特集する。
【写真】クラシックTV「SUGIZOさんとディープにトーク！バルトーク」場面カット
クラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と、歌手・俳優の鈴木愛理が、幅広い音楽の魅力を「クラシック音楽の視点」で深掘り。
ロックのようにカッコいいクラシックを生み出した、ハンガリーの作曲家バルトークを特集。ゲストには、小学生のころから大のバルトーク好きだというSUGIZOが登場。愛とリスペクトあふれる熱いトークを繰り広げ、あまりの博識ぶりに清塚信也もビックリ！
さらに、鈴木愛理はバルトークの独特で刺激的な響きにウットリ。思わず飛び出した愛理の一言に、SUGIZOが「相当な才覚の持ち主」と高評価する場面も!?
古典四重奏団や東京フィルの豪華メンバーが見応えたっぷりの演奏を披露。ワクワクと興奮に満ちた、いつもと一味違うクラシックの魅力を届ける。
SUGIZOコメント
僕が10歳のときに触れて、ものすごく感動して、人生を大きく揺さぶられたバルトークです。それから約半世紀近くたって、バルトークの特集で僕が出演させていただけることが感無量というか、とても感慨深く、何よりも、感謝しております。清塚さんの演奏をはじめ、素晴らしい生の音楽を一緒に味わえますので、ぜひご覧ください。