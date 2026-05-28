布団のジメジメ・寝苦しさを解消したい！快眠セラピストが推す優秀グッズと湿気対策

蒸し暑くなってくると、気になるのがふとんのジメジメ感。「なんだか寝苦しい」「寝てもスッキリしない」……湿気がこもると、睡眠の質が下がってしまうこともあります。

そんな悩みを解消すべく、今回は快眠セラピスト・三橋美穂さんにふとんの湿気対策を教えてもらいました。おすすめ快眠グッズもあわせてご紹介します！

ふとんがジメジメして寝苦しい。どうすれば快適になる？

ふとん乾燥機や除湿シートで湿気をうまく除去して

ふとんの湿気対策には、定期的にふとんを干すほか、ふとん乾燥機を使うのがおすすめ。梅雨どきは、ふとん乾燥機を3日に1回程度を目安に使うといいでしょう。また、市販の除湿シートをマットレスやふとんの下に敷くのも効果的。こういったアイテムをうまく活用してジメジメ感をなくすことで、眠りの質アップにつながります。

おすすめアイテム

ふとん乾燥機 カラリエmini TURBO

ツインノズル JSK-W10

19580円

アイリスオーヤマ TEL 0120-311-564

ツインノズルで2組のふとんや靴を同時 に乾燥・あたためが可能。50℃以上で温めるダニモードも搭載。

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洗える除湿シート（シングル）

2990円

昭和西川 TEL 0120-711- 033

敷きふとんやマットレスの下に敷いて使用する湿気対策シート。吸湿センサーの色が変化したら干しどきのサイン。

じめじめした夜も、ふとんを快適に整えるだけで眠りやすさが変わるもの。梅雨を迎えるこれからの快眠対策に、ぜひ役立ててみてください。

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教えてくれたのは……三橋美穂さん

快眠セラピスト・睡眠環境プランナー

これまでに1万人以上の睡眠の悩みを解決。講演や執筆のほか、寝具や快眠グッズのプロデュースも行う。著書に『オトナ女子の不調と疲れに効く眠りにいいこと100』（かんき出版）などがある。

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）