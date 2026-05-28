2児の母・青木裕子「今年も息子たちがカレーを作ってくれました」母の日の思い出ショット披露「後ろ姿良すぎる」「盛り付けもおしゃれで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】フリーアナウンサーの青木裕子が5月27日、自身のInstagramを更新。母の日の思い出を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「盛り付けもおしゃれで素敵」息子たちが母の日に作ってくれたカレー
青木は「母の日のこと。投稿しようと思って随分遅くなってしまいましたが、今年も息子たちがカレーを作ってくれました」とつづり、写真を投稿。キッチンで子供2人が並び、料理をする後ろ姿を公開。出来上がったカレーはごろごろした具材が入り、白米の上にはパセリをかけたおしゃれな仕上がりになっている。
また「3枚目はお料理好き次男がパンケーキを焼いてくれた朝。4枚目は落語好き次男と笑点展に行った時」と、写真を公開。キッチンでパンケーキを焼いている姿と、笑点のセットで、座布団に座り正座して頭を下げる姿を披露している。
この投稿には「後ろ姿良すぎる」「愛情たっぷりですね」「息子さんたち、料理上手」「美味しそうすぎる」「盛り付けもおしゃれで素敵」「ほっこりしました」「優しいごはんですね」「幸せが伝わってきます」「こんな息子さんがいて羨ましい」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「盛り付けもおしゃれで素敵」息子たちが母の日に作ってくれたカレー
◆青木裕子、母の日の思い出公開
青木は「母の日のこと。投稿しようと思って随分遅くなってしまいましたが、今年も息子たちがカレーを作ってくれました」とつづり、写真を投稿。キッチンで子供2人が並び、料理をする後ろ姿を公開。出来上がったカレーはごろごろした具材が入り、白米の上にはパセリをかけたおしゃれな仕上がりになっている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「後ろ姿良すぎる」「愛情たっぷりですね」「息子さんたち、料理上手」「美味しそうすぎる」「盛り付けもおしゃれで素敵」「ほっこりしました」「優しいごはんですね」「幸せが伝わってきます」「こんな息子さんがいて羨ましい」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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