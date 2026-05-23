アパレル店員の新人、ふくよかな客に「パッツパツですね」→未経験の20代スタッフが巻き起こした“ありえない事件”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／リボンの縦結びがNGのワケは…!?
アパレル業界に約10年いた際のエピソードを漫画化しているゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。今回は先輩社員が退職し、急きょ欠員を補うために派遣スタッフに来てもらったときのエピソードを紹介する。
■即戦力のはずが…接客未経験の派遣スタッフ登場
鈴木さんは未経験と若さゆえに、さまざまな問題行動を巻き起こしていく。ふくよかなお客様に「パッツパツですね」と直球で感想を述べたり、店内のBGMを客層に合わない過激なヒップホップに勝手に変えたりと、自由すぎる性格を発揮。ゆき蔵さんが「お願いだから、やらかさないで！」と願うも、ついに店長の逆鱗に触れる大失敗をしてしまう。
お客様から依頼されたプレゼント用のラッピングを、なんと縦結びで渡してしまったのだ。「プレゼントなのに縦結びなんて…ありえないですよね？」と客から指摘されるも、鈴木さんはキョトンとするばかり。「慣れていない人がやると縦結びになりがちです。でも何でそのまま渡してしまったのか…」とゆき蔵さんもあきれ果てたという。
■鬼店長の激怒にも動じない鋼のメンタル
慌てて店長が接客を交代し、その後鈴木さんはこっぴどく怒られることになる。そのときの店長の怒りは「地鳴りが聞こえてきそうだった」とゆき蔵さんは振り返る。
しかし、鈴木さんは隠し持っていたスキルを発動する。「仕事なめてんの？」と詰められても、「なめてませ〜ん」と答える鋼のメンタルの持ち主だったのだ。「毎回、心を潰されている私からすると、ある意味うらやましくもありました」とゆき蔵さんは語る。
ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」には、「女社会の知られざる闇。」をはじめ、実話をベースに描いたエピソードが満載だ。基本的に毎日20時30分、多いときは1日2回更新されているので、ぜひ読んでみてほしい。
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