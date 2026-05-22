この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが「妊婦のムダ毛産科医療従事者にどう思われている？」を公開した。動画では、出産時に多くの妊婦が気にする「ムダ毛」について、医療従事者が実際にどのように感じているのかを解説し、その意外な本音を明かしている。

「明日ムダ毛処理しようと思っていた矢先の分娩になり、陣痛中にムダ毛処理してないのにと思っていた。プロはどう思っているのか？」という質問を紹介したHISAKOさん。妊婦の間では「お腹に毛が生えてきて、ちゃんと剃らないと」と気にする声が多いという現状に触れつつ、医療者の視点を語った。

HISAKOさんは、産科の医療者としては「ムダ毛は全く目に入っていない」と断言。急な出産のケースも多く、毛の長さや量について全く気にしないという。さらに、無事に赤ちゃんと母親がお産を終えることしか考えておらず、「どこにどんな毛が生えていようと全く気にならない」と、出産現場のリアルな状況を説明した。

また、妊娠中はホルモンの影響で毛深くなる人や、逆に生えなくなる人など個人差が大きい点にも言及。産後の授乳指導で、胸の周りに長い毛が生えているケースなどもあるが、それらも全く気にしないと語る。さらにお産という命がけの現場では、排泄物が出ることも珍しくないが、それを見ても「もう赤ちゃんが産まれる」という進行のサインとしてしか捉えないと明かした。

最後にHISAKOさんは、患者側が気を遣って謝罪することに対し、逆に「気を遣わせてしまってごめん」と感じてしまうと吐露。「お産はナチュラルなもの」であり、妊娠中の敏感な肌を無理に自己処理して傷つけたり、湿疹などの肌トラブルを招くよりも、そのままの状態で安心して入院してきてほしいと締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:06

産科の医療従事者にとって妊婦のムダ毛ってどんな感覚？
01:38

「全く目に入っていない」医療従事者の本音
03:23

妊娠中はホルモンの影響で毛の状態が変化する
04:14

命がけのお産現場では排泄物も進行のサイン
06:41

肌トラブルのリスクも。無理な自己処理は不要でナチュラルなままお産へ

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