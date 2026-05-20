この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「右肩が激イタだぜぇ」スギちゃんの痛みの原因は“細胞の汚れ”？関節ケアの第一人者が徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

つのだ式関節整体 角田紀臣が、「【肩こりじゃない】肩が痛い原因は筋硬結？スギちゃんの腰や足の痛みを徹底検証」と題した動画を公開した。ゲストに登場したお笑い芸人のスギちゃんが、右肩や腰、足の甲など全身の不調を明かし、関節ケアの第一人者である角田紀臣先生がその原因を徹底解説している。



動画は、角田先生が1.5kgのペットボトルを抱えて登場する場面からスタート。お馴染みのデニム姿で登場し、「右肩が激イタだぜぇ」と語るスギちゃんに対し、角田先生は全身のチェックを開始した。



指摘されたのは、スギちゃんの独特な歩き方だった。角田先生は、足首の関節が外側を向いているため、内側に体重をかけて歩く癖がついていると分析。その結果として扁平足になり、足の甲に痛みが生じていると説明した。スギちゃんは「生まれつき扁平足じゃないんですか？」と驚きを見せたが、長年の歩き方の癖が原因であることが明かされた。



続いて背中や腰の硬さもチェックし、胸椎の動きが悪くなっていることで腰痛につながっていると解説。角田先生が呼吸への影響を指摘すると、スギちゃんも妻から「息を吐くのが下手くそ」と言われていたエピソードを披露。



右肩の痛みをチェックする際には、スギちゃんが痛む箇所をピンポイントで指差すと、角田先生は「ピンポイントで指せるのは筋硬結」と診断した。筋硬結とは細胞の汚れを指し、筋膜の滑走性が低下している状態だという。それを聞いたスギちゃんは「俺、筋硬結だったんや。プロフィールにも書きます」と笑いを誘いながらも、不調の原因が全て繋がっていることに納得の表情を浮かべた。



動画の終盤では、角田先生がスギちゃんの固まった筋肉や筋膜をリリースする施術へと移っていく。笑いを交えながらも、専門的な視点で体の不調の根本原因を解き明かす角田先生の的確な視点と、スギちゃんの軽快なリアクションが楽しめる内容となっている。