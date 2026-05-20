【「デカいうさぎに懐かれた！?」1巻】 5月20日 発売 価格：880円

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秋田書店は、マンガ「デカいうさぎに懐かれた！?」の1巻を5月20日に発売する。価格は880円。

本作は真顔逸華氏が「チャンピオンクロス」で連載を始めた作品。博多の地を舞台として、オトナ男女の“仲良し関係”を描いている。

主人公の大神ハジメは、遠く慣れない福岡の地で不安を抱える新社会人。夜の散歩に出かけたところ、“デッカい”酔っ払いの女性と出会い、2人で夜の街に繰り出すことになる。

なお対象書店にて5種類の特典が配布されるほか、福岡の書店4店舗では色紙＆複製原画が用意される。

【「デカいうさぎに懐かれた！?」1巻あらすじ】

新社会人、勤務開始前日……大神ハジメは緊張して眠れずにいた。遠く慣れない福岡の地でうまくやっていけるのか……不安に苛まれた末に夜の散歩に出かけたハジメは、妙に馴れ馴れしい“デッカい”酔っ払いの女性に絡まれ、“2人で夜の街”に繰り出すことになり…!? 博多の地で繰り広げられるオトナ男女の“仲良し関係”を描いたドッキドキの物語、開幕!!

(C)真顔逸華（秋田書店）2026

