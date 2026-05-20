「デカいうさぎに懐かれた！?」1巻が本日発売！ “デッカい”酔っ払い女性と夜の街へ……オトナ男女の仲良し関係を描く物語
【「デカいうさぎに懐かれた！?」1巻】 5月20日 発売 価格：880円
(C)真顔逸華（秋田書店）2026
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秋田書店は、マンガ「デカいうさぎに懐かれた！?」の1巻を5月20日に発売する。価格は880円。
本作は真顔逸華氏が「チャンピオンクロス」で連載を始めた作品。博多の地を舞台として、オトナ男女の“仲良し関係”を描いている。
主人公の大神ハジメは、遠く慣れない福岡の地で不安を抱える新社会人。夜の散歩に出かけたところ、“デッカい”酔っ払いの女性と出会い、2人で夜の街に繰り出すことになる。
なお対象書店にて5種類の特典が配布されるほか、福岡の書店4店舗では色紙＆複製原画が用意される。
【「デカいうさぎに懐かれた！?」1巻あらすじ】
【単行本5月20日発売！！！】- 真顔 逸華＠デカいうさぎに懐かれた！？連載中 (@magao_1) May 16, 2026
5種類の特典に加えて福岡の書店4店舗にて色紙&複製原画が展開されます！
この機会に是非お買い求めください！！！
↓詳細リンクなどはツリーより↓#デカイうさぎに懐かれた pic.twitter.com/FAbaLTg1b4
新社会人、勤務開始前日……大神ハジメは緊張して眠れずにいた。遠く慣れない福岡の地でうまくやっていけるのか……不安に苛まれた末に夜の散歩に出かけたハジメは、妙に馴れ馴れしい“デッカい”酔っ払いの女性に絡まれ、“2人で夜の街”に繰り出すことになり…!? 博多の地で繰り広げられるオトナ男女の“仲良し関係”を描いたドッキドキの物語、開幕!!
(C)真顔逸華（秋田書店）2026