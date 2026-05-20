「やちるさんはほめるとのびる」3巻が本日発売！ やちるのコスプレ祭りが開催!?単行本限定の描き下ろし6ページ収録
【「やちるさんはほめるとのびる」3巻】 5月20日 発売 価格：792円
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講談社は、マンガ「やちるさんはほめるとのびる」の3巻を5月20日に発売する。価格は792円。
本作は八尺様のやちるをヒロインとした人間×妖怪ラブコメディ。遠野人夏氏が「コミックDAYS」で連載を行なっている。
3巻では、寝ても覚めても誠一郎のことが頭から離れなくなったやちるが、彼に服のサイズ測定を手伝ってもらう。
表紙には忍びポーズのやちるが描かれており、単行本限定の描き下ろし6ページも収録されている。
【「やちるさんはほめるとのびる」3巻あらすじ】
やちるさんはほめるとのびる3巻、Kindleなどで電子版の予約も始まってます！- 遠野人夏🍉やちるさん2巻発売中🌱 (@icicicini) May 13, 2026
ということで今日は単行本裏のイラストを公開！😆5月20日（水）発売です！
誠一郎が〇ス〇〇メ😇する単行本限定描きおろし6Pも収録！絶対チェックしよう！ pic.twitter.com/2sr37EkMrz
世間の間違ったイメージによって身長が縮んでしまった八尺様のやちる。八尺様の大ファンだという青年・誠一郎に「俺はやちるさんが大事です」と言われてから、寝ても覚めても誠一郎のことが頭から離れない……！ そんな中、やちるの提案で服のサイズを測ってもらうことになり……？八尺様をほめてほめてほめまくったらどうなっちゃうの！？ 人間×妖怪のぴゅあラブコメ第3巻！