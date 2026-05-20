【「やちるさんはほめるとのびる」3巻】 5月20日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「やちるさんはほめるとのびる」の3巻を5月20日に発売する。価格は792円。

本作は八尺様のやちるをヒロインとした人間×妖怪ラブコメディ。遠野人夏氏が「コミックDAYS」で連載を行なっている。

3巻では、寝ても覚めても誠一郎のことが頭から離れなくなったやちるが、彼に服のサイズ測定を手伝ってもらう。

表紙には忍びポーズのやちるが描かれており、単行本限定の描き下ろし6ページも収録されている。

【「やちるさんはほめるとのびる」3巻あらすじ】

世間の間違ったイメージによって身長が縮んでしまった八尺様のやちる。八尺様の大ファンだという青年・誠一郎に「俺はやちるさんが大事です」と言われてから、寝ても覚めても誠一郎のことが頭から離れない……！ そんな中、やちるの提案で服のサイズを測ってもらうことになり……？八尺様をほめてほめてほめまくったらどうなっちゃうの！？ 人間×妖怪のぴゅあラブコメ第3巻！



