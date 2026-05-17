【ユニクロ×サンリオ新作】夏の人気アパレル「コットンリラコ」にキティやシナモンが登場！

ユニクロ UTから「サンリオキャラクターズ」コレクションが、2026年5月中旬に発売されます。

（写真）【UNIQLO新作】990円で買える「サンリオ×リラコ」

990円で買えるサンリオ×リラコ

ユニクロで人気のコットンリラコ。

夏の定番アイテムとして使いやすいアイテムが、サンリオデザインで登場します。

涼しげなデザインで、ルームウェアとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも使えるアイテム。

キッズサイズで990円という価格帯も魅力です。

トレンドのフルーツモチーフが可愛い

コットンリラコ \990

ハローキティ、ポチャッコ、シナモロールの3アイテムをラインナップ。

キティは大好物でのりんごと一緒。

ピンクのリラコに、キティの赤いリボンとりんごの鮮やかな色が映えます。

ポチャッコは、夏らしいパイナップルがモチーフ。

パイナップルの葉っぱとポチャッコの服がお揃いカラーになっています。

シナモロールは、フレッシュなオレンジとの組み合わせ。

オレンジの断面や果実が散りばめられ、明るく元気な印象を与えてくれます。

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