「相方が炎上」なぜ“鎮火するコンビ”と“泥沼化するコンビ”がいるのか？ サバンナ八木が救った“もう1人の人物”
サバンナ・高橋茂雄の後輩芸人へのいじめ問題が世間を騒がせたが、高橋の相方・八木真澄がこの事態を見事に収拾したことが大きな話題を集めている。
いじめ問題の発覚を受け、高橋がCMキャラクターを務めるライオン「ストッパ下痢止め」について、同社は彼のプロモーション起用を当面見合わせる方針を示した。高橋自身の仕事はノーダメージというわけにはいかない。テレビで笑顔を振りまく、ポップでクリーンなイメージは間違いなく損なわれた。
それでも、5月13日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）にはプレゼンターとして出演していたことを鑑みると、番組や局によっては“現時点では出演に大きな支障はない”と認識されている部分もあるのかもしれない。
◆高橋への批判が加速した経緯
改めて今回の一連の流れをまとめる。まず高橋の後輩芸人・中山功太が5月5日に配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）に出演した際、「10年くらい、（自分が）ずっといじめられていた先輩がいる」「みなさん、良いイメージ持ってると思う」と発言。ここでは高橋の名前は伏せられていたが、SNSでは“犯人探し”が過熱化する。
元お笑いコンビ「りあるキッズ」の長田融季がその先輩が高橋であるとXに5月8日に投稿。その後、高橋サイドからその投稿を削除するように圧力をかけられたことを5月9日に報告し、ますます高橋へのヘイトが高まっていく。
大事になっていく中、5月10日に八木はXにて「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪。中山と長田と電話をして話を聞いたうえで「100％茂雄に責任があると思っています」とも投稿する。
八木の一連の投稿から数時間後、高橋もXで「今回の中山功太との件について、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と詫びて、八木の計らいによって中山に謝罪する機会をもらえたことを報告。また、中山と長田もXで今回の騒動を謝罪し、この問題が収拾したことを語った。
◆八木の見事な立ち回りは“相方フォロー”の成功例
高橋の謝罪投稿には「相方に先に謝罪させるな」と投稿の“順番”を問題視する声が散見された。確かに相方に一度矢面に立たせることは非情に思える。しかし、高橋が先に謝罪すると言い訳がましく感じられ、なにより“面倒事になったから仕方なく謝罪している感”が否めない。
八木がことの経緯を細かく説明していたからこそ、高橋の謝罪は伝わりやすいものになっていた。どこまで計算していたのかは不明ではあるが、ここまで冷静かつ迅速に“相方の謝罪環境”を整えた対応は見事だった。
今回の八木の立ち回りは、“相方フォロー”の成功例として語られていきそうだ。
◆「相方が炎上」“鎮火するコンビ”と“泥沼化するコンビ”
八木同様に相方の不祥事を救った芸人のケースは少なくない。ナインティナイン・岡村隆史が『ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン』（同）で女性蔑視発言をした際も、相方の矢部浩之が後日同番組に出演し、岡村の未熟さをきつく叱っていた。
矢部の振る舞いを見て、嫌悪感や怒りが徐々に収まったのか、事態は沈静化していった。いずれもラジオという生の声での発言が許される場での“相方救出”ではあったが、生の声が伝わらないSNSでここまで騒動を収めたのだから、今回の八木の立ち回りには驚かざるを得ない。
一方で、相方が表に立たなかったことで“コンビとしての温度差”が注目され、騒動が長引いてしまったケースもある。アンジャッシュや雨上がり決死隊のように、コンビ間の距離感そのものに世間の関心が集まった例も少なくない。フォローへ回るケースもあれば、あえて距離を取るケースもあり、その対応の違いにコンビごとの関係性がにじむのも興味深い。
いじめ問題の発覚を受け、高橋がCMキャラクターを務めるライオン「ストッパ下痢止め」について、同社は彼のプロモーション起用を当面見合わせる方針を示した。高橋自身の仕事はノーダメージというわけにはいかない。テレビで笑顔を振りまく、ポップでクリーンなイメージは間違いなく損なわれた。
◆高橋への批判が加速した経緯
改めて今回の一連の流れをまとめる。まず高橋の後輩芸人・中山功太が5月5日に配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）に出演した際、「10年くらい、（自分が）ずっといじめられていた先輩がいる」「みなさん、良いイメージ持ってると思う」と発言。ここでは高橋の名前は伏せられていたが、SNSでは“犯人探し”が過熱化する。
元お笑いコンビ「りあるキッズ」の長田融季がその先輩が高橋であるとXに5月8日に投稿。その後、高橋サイドからその投稿を削除するように圧力をかけられたことを5月9日に報告し、ますます高橋へのヘイトが高まっていく。
大事になっていく中、5月10日に八木はXにて「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪。中山と長田と電話をして話を聞いたうえで「100％茂雄に責任があると思っています」とも投稿する。
八木の一連の投稿から数時間後、高橋もXで「今回の中山功太との件について、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と詫びて、八木の計らいによって中山に謝罪する機会をもらえたことを報告。また、中山と長田もXで今回の騒動を謝罪し、この問題が収拾したことを語った。
◆八木の見事な立ち回りは“相方フォロー”の成功例
高橋の謝罪投稿には「相方に先に謝罪させるな」と投稿の“順番”を問題視する声が散見された。確かに相方に一度矢面に立たせることは非情に思える。しかし、高橋が先に謝罪すると言い訳がましく感じられ、なにより“面倒事になったから仕方なく謝罪している感”が否めない。
八木がことの経緯を細かく説明していたからこそ、高橋の謝罪は伝わりやすいものになっていた。どこまで計算していたのかは不明ではあるが、ここまで冷静かつ迅速に“相方の謝罪環境”を整えた対応は見事だった。
今回の八木の立ち回りは、“相方フォロー”の成功例として語られていきそうだ。
◆「相方が炎上」“鎮火するコンビ”と“泥沼化するコンビ”
八木同様に相方の不祥事を救った芸人のケースは少なくない。ナインティナイン・岡村隆史が『ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン』（同）で女性蔑視発言をした際も、相方の矢部浩之が後日同番組に出演し、岡村の未熟さをきつく叱っていた。
矢部の振る舞いを見て、嫌悪感や怒りが徐々に収まったのか、事態は沈静化していった。いずれもラジオという生の声での発言が許される場での“相方救出”ではあったが、生の声が伝わらないSNSでここまで騒動を収めたのだから、今回の八木の立ち回りには驚かざるを得ない。
一方で、相方が表に立たなかったことで“コンビとしての温度差”が注目され、騒動が長引いてしまったケースもある。アンジャッシュや雨上がり決死隊のように、コンビ間の距離感そのものに世間の関心が集まった例も少なくない。フォローへ回るケースもあれば、あえて距離を取るケースもあり、その対応の違いにコンビごとの関係性がにじむのも興味深い。