5月11日、女優・綾瀬はるかが、都内でおこなわれた映画『箱の中の羊』の完成披露試写会に出席した。

同作では、お笑いコンビ・千鳥の大悟とW主演を務めた綾瀬。映画『海街diary』でタッグを組んだ是枝裕和監督のもと、映画初主演の大悟と夫婦役を演じた。

「イベントに出席した綾瀬さんは、背中がガッツリと開き、後ろにスリットの入ったドレスを着て登場。大悟さんとの夫婦役について、『私も広島出身で、大悟さんもほぼ広島（岡山）。大悟さんだけは方言が自由だったんですけど、聞きなじみがあったので、意外に最初からしっくりきました』と撮影を振り返っていました」（芸能担当記者）

Xでは、綾瀬の上品ながら露出度が高めのドレスに、歓喜するファンの声が寄せられている。

《正面からではわからなかったけど後ろ姿が はるかちゃんさすがです 美しすぎる》

《階段降りるときお背中見えてきゃあああでした、ずっと眺めてました》

現在41歳ながら、透明感のある美しさと、鍛えられた肉体美を保ち続けている綾瀬。ボディメイクのため、ゆるい筋トレやストレッチを続けていることも明かしている。その成果は、イベントやCM出演時の開放的な衣装により確認できる。

過去には、2024年10月におこなわれた「第37回東京国際映画祭」のレッドカーペットにて、デコルテや胸元がはっきり見えるブラックドレスを着用。あまりに大胆なスタイリングには、賛否が沸き起こったほどだった。

「他にも、現在放送中のユニクロ・エアリズムのCMが話題を呼んでいます。2025年から放送されているこのCMは、綾瀬さんが上半身裸になって、画面に背を向けながら窓の外を見つめる、という衝撃ショットから始まります。同社の他CMでも、ブラ付きタンクトップ1枚でお出かけするなど、全体的に“露出過多”だという声が多くあがっていました。ただ、それ以上に健康的な美しさを維持する姿に憧れる女性たちが増えています。話題性を含め、ブランドの顔として盤石の存在感です」（同前）

年齢を重ねるごとに表現の幅と美しさを増す綾瀬はるか。その進化から目が離せない。