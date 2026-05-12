ナリス化粧品は、昨年10月に全面リニューアルしたトイレタリーブランドの「ピュアーチェ」の追加品として、これからの汗ばむ季節にもより快適・簡便に使用できる、泡で出てくる全身用洗浄料「モイスト泡ボディソープ」を、訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式オンラインショップ）で6月21日から発売する。

「ピュアーチェ」は、こども（2歳以上）から大人まで、ベーシックなボディ・ヘアケアの満足度を高めることを目的として開発したシリーズで、乾燥しがちな髪や肌に潤いを蓄え、日々を快適に過ごすためのラインアップすべてにRIPTテスト（すべての人に皮膚刺激やアレルギー反応が起こらないということではない。（RIPT試験（累積刺激及び感作試験）は、化粧品やスキンケア製品がヒトの皮膚に長期・反復使用された際に、アレルギー反応や累積的な刺激（かゆみ、赤み、腫れ）を引き起こさないかを確認する「ヒト安全性パッチテスト」））を実施している。





「ピュアーチェ モイスト泡ボディソープ」は、濃密でクリーミーな泡がワンプッシュで出てくるのが特徴。泡もちUP成分（ラウリルヒドロキシスルホベタイン液（洗浄剤））配合で、肌の上ですべらせてもヘタりにくい処方設計になっている。また、水分を含んだスポンジなどでこすると泡の体積が増加するので、摩擦が気になる人でも手で使用する時はもちろん、スポンジやタオルを使う場合も厚みのある泡でやさしく洗うことができる。

また、先行発売している「モイストボディソープ」と同じみずみずしいフレッシュフローラルの香りは、この季節の雨粒を思わせるクリアな水のニュアンスの中に咲き誇る花々の香りが重なりあい、じめじめとした季節の憂鬱な気分までリフレッシュさせてくれる。

「ピュアーチェ モイスト泡ボディソープ」は、医薬部外品の有効成分のイソプロピルメチルフェノールとグリチルリチン酸ジカリウム配合で、気になるニオイやニキビを防ぎながらきっちり洗浄するだけでなく、アミノ酸（L−セリン、グリシン、L−アルギニン（保湿剤））やシアバター／シア脂、ホホバ油配合でしっかり保湿し、さらに角層ケアのためのヨクイニンエキス（保湿剤）と、シャンプー・コンディショナーにも配合しているパンテノール／D−パントテニルアルコール（保湿剤）を配合しており、冷房などで温度差が激しく乾燥しやすい夏の季節でも簡単にワンプッシュで「洗うこと」と「潤すこと」の両方を叶える。

「ピュアーチェ モイスト泡ボディソープ」は、ポンププッシュのクリーミー泡で素早く心地よく身体を包み込み、洗う度にうるおいヴェールを形成する。角層ケアも叶える。医薬部外品有効成分のイソプロピルメチルフェノールとグリチルリチン酸ジカリウム配合とのこと。ヨクイニンエキス（保湿剤）配合。アミノ酸、シアバター／シア脂、ホホバ油などの保湿剤を配合している。みずみずしいフレッシュフローラルの香りとなっている。

［小売価格］1430円（税込）

［発売日］6月21日（日）

ナリス化粧品＝https://www.naris.co.jp