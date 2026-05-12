お笑いコンビ・天才ピアニストが、京都屈指のショッピングエリア・河原町エリアへ。そこで出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。

生後4ヵ月の子どもを連れたご夫婦のベストバイは、明治ほほえみ・らくらくキューブ。キューブ1個で、40ミリリットルのミルクを作ることができます。「外でスプーンで量るなんてなかなか大変」という悩みを解決する、パパママのための便利なアイテムです！

次に天才ピアニストが声をかけたのは、京都に住んでいる親子。実はマダムは、「20年ぐらいダイソンを使っている」ほどダイソンの掃除機を愛用しています。ベストバイはもちろん、ダイソンのロングセラーシリーズV12 Detect Slim Fluffy。毎朝掃除機をかけている彼女いわく、「ヘッドが光ってゴミが浮き出てくる」「思っている以上にゴミが見える」ため、掃除がはかどっているのだとか。

一方娘のベストバイは、京都で140年の歴史をもつ老舗・仙太郎の“ご存じ最中”。丹波大納言を90グラムも使用した贅沢な逸品で、彼女いわく「ちっちゃい頃から頂き物でご存じ最中をもらっていた」ほど定番の贈答品で、「東京の友達とか仕事用で贈る」際に重宝しているそうです。

複合施設GOOD NATURE STATION（グッドネイチャーステーション）にいた女性のベストバイは、キャノンの一眼レフカメラEOS 5D Mark IV。彼女いわく、今の20代の間でカメラが流行しているのだとか。

「ちょっと詐欺すぎるけど……」と女性が謙遜しながら見せてくれた写真には、満開の美しい桜に手を伸ばす、これまた美しい彼女の姿が。モデルのように美しい女性に天才ピアニストは、「めちゃくちゃキレイなんやねんけど！」「全然詐欺写真じゃないやん！」と驚き、特に際立つ女性の鎖骨から目が離せませんでした。

食にこだわる女性は、三条にあるセイロンティー専門店・岩村紅茶のスリランカ産紅茶がベストバイ。「パッと作っても苦味とかえぐみとか出なくてすごくおいしかった」ため、仕事の合間のリフレッシュタイムで飲んでいるとのこと。日々菓子のグルテンフリーのジンジャークッキーと、一緒に味わうのがおすすめだそうです！

なお、河原町エリアにいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」5月1日放送回で紹介されました。