【漢字クイズ】「享受」はなんて読む？ポジティブな意味を持つ言葉

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

「受」は「じゅ」、「う」などと読まれる漢字ですが……いったい、なんと読むのかわかりますか？

「享」という字は普段の生活ではあまり見かけませんね。

果たして、正解は？

正解は、「きょうじゅ」でした！

享受とは、与えられた物事を受け入れて自分のものにすることをいいます。

ただ受け入れるというよりは、与えられたものから利益を受け、味わい楽しむというポジティブな意味をもっている言葉です。

一般的には「メリットを享受する」などと使われますよ。

また、「享（きょう）」という漢字には、ありがたく受け取る、酒食でもてなすといった意味があります。

受け取る、受け入れるといった意味をもつ「受（じゅ）」とあわせて、似た意味の漢字同士で成り立つ熟語なのです。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）