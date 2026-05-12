【漢字クイズ】「享受」はなんて読む？ポジティブな意味を持つ言葉
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「享受」はなんて読む？
「享」という字は普段の生活ではあまり見かけませんね。
「受」は「じゅ」、「う」などと読まれる漢字ですが……いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きょうじゅ」でした！
享受とは、与えられた物事を受け入れて自分のものにすることをいいます。
ただ受け入れるというよりは、与えられたものから利益を受け、味わい楽しむというポジティブな意味をもっている言葉です。
一般的には「メリットを享受する」などと使われますよ。
また、「享（きょう）」という漢字には、ありがたく受け取る、酒食でもてなすといった意味があります。
受け取る、受け入れるといった意味をもつ「受（じゅ）」とあわせて、似た意味の漢字同士で成り立つ熟語なのです。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部