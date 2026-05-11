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肘の痛みは手首が原因だった!?メイプル超合金・安藤なつの体の不調を関節ケアの第一人者が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が「肘が痛い原因は手首だった!?安藤なつも気付いていない体の不調とは…」を公開した。メイプル超合金の安藤なつ氏をゲストに迎え、長引く関節の痛みや体の不調の根本的な原因を探る内容となっている。



動画の序盤、安藤氏は「女装した冷蔵庫」というペンネームで悩みを投稿し、ジムでトレーニングする姿で登場。週1回のペースでジムに通い、重りを使ってスクワットなどをこなしているが、過去にたこ焼きを長時間焼いたことで肘を痛め、「トミー・ジョン手術をすごく勧められた」と笑いを誘った。さらに、膝やヘルニア持ちの腰、肩、首にも痛みや違和感を抱えていると明かした。



安藤氏の体の状態を確認する中で、お尻の筋肉の硬さに触れた角田氏が「鋼鉄」と驚く場面も。安藤氏は過去にバイクに乗っていた際、タクシーと衝突して挟まれる事故に遭ったものの、骨折1つせず無傷だったというエピソードを披露し、持ち前の体の強さをうかがわせた。



角田氏は、ラットプルダウンやダンベルを使った動きを通じて安藤氏の体を詳細にチェック。右肘の痛みについては、手首の動きが固定されて制限されていることで肘に過度な負担がかかる「代償動作」が原因であると分析し、「肘そのものよりも手首をケアしていかないといけない」と指摘した。



また、下半身のチェックでは、股関節と腰の連動性に注目。しゃがむ動作の際に股関節がうまく使えておらず、ストレスから逃げるように動くため、膝や腰にダメージが集中していると解説した。さらに、肩周りの痛みについては、筋肉のしこりではなく皮膚や筋膜の滑りの悪さが影響している部分があるということで、皮膚を緩めるケアの重要性を語った。



体の痛みは、痛む部位そのものではなく、他の関節の動きが影響しているケースも多い。自身の体の使い方を見直し、根本的な不調改善のヒントにしてほしい。