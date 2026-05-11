肘の痛みは手首が原因だった!?メイプル超合金・安藤なつの体の不調を関節ケアの第一人者が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が「肘が痛い原因は手首だった!?安藤なつも気付いていない体の不調とは…」を公開した。メイプル超合金の安藤なつ氏をゲストに迎え、長引く関節の痛みや体の不調の根本的な原因を探る内容となっている。
動画の序盤、安藤氏は「女装した冷蔵庫」というペンネームで悩みを投稿し、ジムでトレーニングする姿で登場。週1回のペースでジムに通い、重りを使ってスクワットなどをこなしているが、過去にたこ焼きを長時間焼いたことで肘を痛め、「トミー・ジョン手術をすごく勧められた」と笑いを誘った。さらに、膝やヘルニア持ちの腰、肩、首にも痛みや違和感を抱えていると明かした。
安藤氏の体の状態を確認する中で、お尻の筋肉の硬さに触れた角田氏が「鋼鉄」と驚く場面も。安藤氏は過去にバイクに乗っていた際、タクシーと衝突して挟まれる事故に遭ったものの、骨折1つせず無傷だったというエピソードを披露し、持ち前の体の強さをうかがわせた。
角田氏は、ラットプルダウンやダンベルを使った動きを通じて安藤氏の体を詳細にチェック。右肘の痛みについては、手首の動きが固定されて制限されていることで肘に過度な負担がかかる「代償動作」が原因であると分析し、「肘そのものよりも手首をケアしていかないといけない」と指摘した。
また、下半身のチェックでは、股関節と腰の連動性に注目。しゃがむ動作の際に股関節がうまく使えておらず、ストレスから逃げるように動くため、膝や腰にダメージが集中していると解説した。さらに、肩周りの痛みについては、筋肉のしこりではなく皮膚や筋膜の滑りの悪さが影響している部分があるということで、皮膚を緩めるケアの重要性を語った。
体の痛みは、痛む部位そのものではなく、他の関節の動きが影響しているケースも多い。自身の体の使い方を見直し、根本的な不調改善のヒントにしてほしい。
動画の序盤、安藤氏は「女装した冷蔵庫」というペンネームで悩みを投稿し、ジムでトレーニングする姿で登場。週1回のペースでジムに通い、重りを使ってスクワットなどをこなしているが、過去にたこ焼きを長時間焼いたことで肘を痛め、「トミー・ジョン手術をすごく勧められた」と笑いを誘った。さらに、膝やヘルニア持ちの腰、肩、首にも痛みや違和感を抱えていると明かした。
安藤氏の体の状態を確認する中で、お尻の筋肉の硬さに触れた角田氏が「鋼鉄」と驚く場面も。安藤氏は過去にバイクに乗っていた際、タクシーと衝突して挟まれる事故に遭ったものの、骨折1つせず無傷だったというエピソードを披露し、持ち前の体の強さをうかがわせた。
角田氏は、ラットプルダウンやダンベルを使った動きを通じて安藤氏の体を詳細にチェック。右肘の痛みについては、手首の動きが固定されて制限されていることで肘に過度な負担がかかる「代償動作」が原因であると分析し、「肘そのものよりも手首をケアしていかないといけない」と指摘した。
また、下半身のチェックでは、股関節と腰の連動性に注目。しゃがむ動作の際に股関節がうまく使えておらず、ストレスから逃げるように動くため、膝や腰にダメージが集中していると解説した。さらに、肩周りの痛みについては、筋肉のしこりではなく皮膚や筋膜の滑りの悪さが影響している部分があるということで、皮膚を緩めるケアの重要性を語った。
体の痛みは、痛む部位そのものではなく、他の関節の動きが影響しているケースも多い。自身の体の使い方を見直し、根本的な不調改善のヒントにしてほしい。
YouTubeの動画内容
関連記事
緒方耕一も体感…腰痛の原因は筋肉ではなかった？反り腰と関節の意外な関係を関節ケアの第一人者が解説
緒方耕一の肩の痛みの原因は肩じゃない!?意外と知らない四十肩の真実と、40年放置された体の徹底ケア
「痛い！」元プロ野球選手・緒方耕一が悶絶!?足首の関節ズレが招く身体の不調とは
チャンネル情報
日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。 全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。