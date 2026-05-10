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FPSの音ズレ問題はこれで解決！有線イヤホンを低遅延でワイヤレス化する神アイテム

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【LEKATO MS-02】レビュー｜有線イヤホンを簡単にワイヤレス化!!」と題した動画を公開した。動画では、有線イヤホンを低遅延でワイヤレス化するイヤモニシステム「LEKATO MS-02」を紹介し、FPSゲーム環境における有用性を検証している。



ワイヤレスイヤホンでFPSゲームをプレイする際の音ズレに悩むユーザーに向けて、Bluetoothではなく専用の2.4GHz回線を使用する本製品をピックアップ。ステレオで10.8msという圧倒的な低遅延性能に注目し、「人間が音ズレを感じ始めるのが40msを超えてから」という基準をもとに、有線と遜色のない使用感であると語る。



実際に『Apex Legends』などのゲームでしばらく使用した結果として、「高伝送量かつ低遅延」「設定が簡単」「接続の安定性が抜群」といった利点を紹介。特に、送信機と受信機がペアリング済みの状態で販売されており、電源を入れるだけで即使える手軽さを高く評価した。一方で、イマイチな点として「電源を切る時にノイズが鳴る」「送信機が電磁ノイズを拾いやすい」といった注意点にも言及。給電方法や機器の置き場所を工夫すれば回避可能とし、運用上の実践的なアドバイスを添えている。



動画の終盤では、送受信機のセットで8,000円程度という安価な価格設定にも触れ、「手軽かつ安価に低遅延無線環境を構築するには、今のところ本製品を導入するのが最適解ではないか」と総括。音質や遅延に妥協せず、快適なゲームプレイを求めているユーザーにとって、有力な選択肢となりそうだ。