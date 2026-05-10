東京で音楽の波に包まれる名喫茶6選　大きなスピーカーから流れるクラシックとジャズに浸る

大きなスピーカーから流れるクラシックやジャズ、名曲の数々に耳を傾け、コーヒーを飲む。次第に、音の波に包まれ、心がほぐれていく。そんな優雅な時間が過ごせる音楽喫茶を集めました。時代を超えた音楽の旅へ出かけましょう。

完璧な音響空間とネルドリップ！名曲に没入する『名曲喫茶 ネルケン』＠高円寺

今年で74年。戦後10年の1955年、「これからはヨーロッパの文化芸術を楽しむ時代だ」と、今も店に立つマダム・鈴木冨美子さんのご主人が始めた。

建物は宮大工に依頼したヨーロッパ建築。土台は石が敷き詰められ、天井が高く、壁には意図的な凸凹がある。音がこもらず、響きがよくなるための設計という。その日流していただいたのはベートーベンのピアノソナタ。みずみずしい音が、上から降ってくるように響く。音楽ホールにいるかのよう。

常連さんはレコード好きが多く、4000枚以上のコレクションも。オブジェのような木のパーテンションで仕切られた、赤いモケット張りの座席も実に落ち着く。

コーヒーはマダム手縫いのネルを使うドリップだ。焙煎もブレンドもネルケン専用で、なめらかでほのかに甘い深煎り。

ブレンドコーヒー580円、ジャムトースト380円

『名曲喫茶 ネルケン』（左）ブレンドコーヒー 580円 （右）ジャムトースト 380円 各座席とも心静かにクラシック音楽を楽しめる

コーヒーをいただきながら、音楽に没入していく。海外から帰国のたびに訪れるなど、さまざまな人の大切な場所になっている。

『名曲喫茶 ネルケン』天井が高い壁面には絵画がかかる

［店名］『名曲喫茶 ネルケン』

［住所］東京都杉並区高円寺南3-56-7

［電話］03-3311-2637

［営業時間］11時〜18時

［休日］水

［交通］JR中央線ほか高円寺駅南口から徒歩4分

音楽と絵と時間が積み重なった空間でまたとないひと時を『名曲喫茶 でんえん』＠国分寺

趣きのある木製の扉を押して中に入ると、いつも店主の新井富美子さんが座っている。今年98歳。

「うちの看板娘です」とは現在店を切り盛りする娘の順子さんだ。

戦後はGHQに勤めていて、今も週一でネイティブと英語を学ぶ。お母さんに会いに来るお客さんが多いのもわかる気がするな。

お店は来年70年になるが、40年以上前にご主人を亡くされてからお母さんが続けてきた。やや落とされた照明ときれいなスタンドの光。絵画も飾られた少しレトロな空間は開店当時から変わらないという。そして美しい響きでクラシック音楽が流れる。弦楽器や木管の柔らかな音が曇りなく耳に飛び込み気持ちいい。

自家製レアチーズケーキ600円（コーヒーとのセットは1000円）、ブレンドコーヒー500円

『名曲喫茶 でんえん』（手前）自家製レアチーズケーキ 600円（コーヒーとのセットは1000円） （奥）ブレンドコーヒー 500円 昔ながらの喫茶店の佇まい。ブルーベリーソースの自家製チーズケーキと丁寧に淹れたコーヒーが人気だ

今はCDをかけることも多いが、1000枚のレコードの手書きのリストも。

学生時代から竹中直人氏が通っていたり、五木寛之の著作にも登場し、この街らしい歴史も積み重なっている。愛されるのがわかる心地よさ。穏やかに時間を楽しみたい。

『名曲喫茶 でんえん』天井の照明は、常連だった美大生の作品

［店名］『名曲喫茶 でんえん』

［住所］東京都国分寺市本町2-8-7

［電話］042-321-2431

［営業時間］13時〜16時

［休日］火・水・木

［交通］JR中央線国分寺駅北口から徒歩3分

バッハが流れ人と人が繋がるやさしい空間『喫茶 平均律』＠学芸大学

小さな間口の階段を登って扉を開けると、正面に素敵なカップ＆ソーサーが並ぶのが目に入り、店内にはバロック音楽が気持ちよく流れている。

カウンターの上の梁は300年以上前の無垢の古材だったり、さまざまな木が使われた温かみのある空間だ。窓には昭和初期のステンドグラスも使われ、柔らかな光が差し込んでいる。

始まりは1980年の原宿。現店主・えりささんのご主人が「都会だからこそ皆が集える場所を」と作った。店名はご主人が街で耳にして衝撃を受けたのがバッハの平均律だったから。ご主人は喫茶学校で講師もされていて、炭火焙煎のおいしいコーヒーとバロック音楽の店が誕生した。

カスタードプリン600円、オリジナルブレンドコーヒー800円

『喫茶 平均律』（手前）カスタードプリン 600円 （奥）オリジナルブレンドコーヒー 800円 KONO式で淹れる炭火焙煎のコーヒーはしっかりした味わい。お菓子は全部手作りだ

おふたりのイメージは芸術家や作家がカフェで交流した“世紀末ウィーン”。実際、お客さんには音楽家やいろんなアーティストも多く、時折個展や音楽会なども開かれる。

「うちはお客さん同志とても仲が良くて」。

さまざまな交流が生まれる素敵な場所となっている。

『喫茶 平均律』店内にはバロック音楽を中心に音楽が流れる。マスターが好きだったバッハ無伴奏チェロ組曲も数多い

［店名］『喫茶 平均律』

［住所］東京都目黒区鷹番3-7-5ゆざわビル2階

［電話］なし

［営業時間］13時〜17時半

［休日］月・火（祝日は営業）

［交通］東急東横線学芸大学駅西口から徒歩2分

蓄音機から溢れる懐かしい音源と上質なコーヒーを『かふぇ あたらくしあ』＠神保町

店主の久保田さんが最初に「神保町で音楽とコーヒーの店をやりたい」と考えたのは中3のとき。だから静岡エフエムを早期退職してここを開業したのは、巡り巡って40余年来の実現という形になる。

その空間で最初に目に飛び込んでくるのは蓄音機。中でも蓄音機の王様と言われる名機「クレデンザ」と大きなラッパ型の「シレナ」に目を奪われる。飾りではない。20世紀初頭から1950年代初頭までのSP盤をはじめ、こちらは約1万2000枚の音盤を収蔵。実際に聴くことができる。

4種のベリー・レアチーズケーキセット650円、メキシコ、ラ・グロリア・デ・カング（シングルオリジン）950円

『かふぇ あたらくしあ』（左）4種のベリー・レアチーズケーキセット 650円 （右）メキシコ ラ・グロリア・デ・カング（シングルオリジン）950円 大きなラッパの蓄音機「シレナ」は1912年ポーランド製。アコースティック録音時代のものだ

ハンドルを回し、溢れ出してくる音は、ちょっと驚くくらい臨場感に満ち、懐かしい迫力がある。そしてもうひとつの楽しみが、シングルオリジンのコーヒー。農園や生産者によって異なる繊細な個性を満喫できる上質なコーヒーだ。久保田さんいわく「ソフトを聴くのはその当時の機械で聴くのが一番いい」。コーヒーの芳香と、蓄音機が再現するどこか温かい音。特別な時間が過ごせるはずだ。

『かふぇ あたらくしあ』宗教画家、田中忠雄の絵画なども飾られ落ち着いた空間

［店名］『かふぇ あたらくしあ』

［住所］東京都千代田区神田神保町2-12-4エスペランサ神田神保町lll・地下1階

［電話］03-6268-9187

［営業時間］11時〜20時（19時半LO）※土・祝は〜18時（17時半LO）

［休日］日・第3月※日にコンサートなど開催あり

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A4出口から徒歩2分

コルトレーンも来たジャズ窟で心身を解放する『JAZZ茶房 マイルス』＠明大前

ドアを開けた瞬間にウォンと音があふれてくる。これがファーストインパクト。そして、目の前には名物の急な階段だ。

「この階段を昇るのは敷居が高いってみんな言う。上がりきっちゃうとアットホームなんだよ」と二代目マスターのひとり、児玉さんが笑顔で迎えてくれる。

66年前の創業者・本山雅子さんが収集したレコードがJBLのスピーカーから流れる。天井が低く、古い床が軋むからか、生々しくも温もりある音が肌に触れるようで、音の湯船に身を沈めている気分だ。

ジントニック900円

『JAZZ茶房 マイルス』ジントニック 900円 お酒はすべてダブル（濃い目）なのも店の個性

その昔、公演終わりのJ・コルトレーンが来店して耳を傾けたという伝説に魅かれてか、普段は外国人客が6割超。羽田空港でのトランジットの束の間に寄る客もいる。レコードに興味を持つ20代も増えてきたが「こっち（ターンテーブル）で回転しているのに、なぜあっち（スピーカー）から聞こえるのか」と素直な質問をされたことも。

人種も世代も自由に交差するのがジャズ喫茶の存在価値なのだ。

『JAZZ茶房 マイルス』レコードは約3000枚。「さっと取り出せるまで、常連客として30年が必要でした（笑）」と児玉さん

［店名］『JAZZ茶房 マイルス』

［住所］東京都世田谷区松原1-37-14

［電話］なし

［営業時間］18〜22時※木・金は〜23時、土：17〜23時

［休日］日・祝

［交通］京王線井の頭線明大前駅から徒歩3分

長年熟成されたライブ感ある音に耽溺する愉悦『ジャズ喫茶 映画館』＠白山

ジャズ喫茶なのに『映画館』とはこれいかに。

’78年に開店した創業オーナー吉田昌弘さんが映画の助監督をしていたからだ。店内には往時のポスターや映写機、キャメラがあり、博物館の雰囲気がある。

チョコブラウニー500円、コーヒー700円

『ジャズ喫茶 映画館』（左）チョコブラウニー 500円 （右）コーヒー 700円 入って右手に巨大なスピーカー。時にはジャズライブも開催される。コーヒーは近くの木村コーヒーのブレンド。サイフォンで入れる

台形で長細い店内の構造に合わせて吉田さん自ら製作した世界に唯一無二の音響システムは、ライブハウスにいるような3Dの臨場感で鳴る。楽器が目で見えるようで、大音量の真っ只中にいるのに、耳を澄ませたくなるという正反対の気持ちが起こった。

「いくら音が大きくてもスピーカーの真ん前で普通に会話できます。分離がよくて雑味がないから邪魔しないです」と現代表の荒川さんは話す。

「いつの時代もジャズ喫茶の扉はドキドキしながらひとりで押すもんです。実際より重く感じる独特の感覚を味わっていただきたい」とはノモトさん。

好奇心と、幾ばくかの勇気がないと開けられないドアは通過儀礼。つるまない大人にとって、最良に洗練された秘密基地なのだ。

『ジャズ喫茶 映画館』時が止まるムードのエントランス

［店名］『ジャズ喫茶 映画館』

［住所］東京都文京区白山5-33-19

［電話］03 -3811-8932

［営業時間］16時〜22時

［休日］日・祝・月

［交通］地下鉄都営三田線白山駅A3出口から徒歩すぐ

撮影／大西陽（ネルケン、でんえん、あたらくしあ）、小澤晶子（平均律）、浅沼ノア（マイルス）、小島昇（映画館）、取材／池田一郎（ネルケン、でんえん、平均律、あたらくしあ）、輔老心（マイルス、映画館）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、音楽に浸れる喫茶店の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】年代物の蓄音機にスピーカー、時代を超えた音楽に浸れる喫茶店（34枚）