春といえば「新生活」について大調査！お弁当は？朝ごはんは？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第525回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は【新生活】に関するアンケート結果をまとめてみました。春の訪れとともにスタートする「新生活」にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「新生活」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: 新生活、お弁当作る？
最も多かった1位は「作らない」という結果に。約半数がこの回答となり、忙しい朝の時間やライフスタイルの変化から、無理はしない方が多い様子がうかがえます。
一方で、「作る」「たまに作る」と答えた人もあわせて4割以上にのぼり、できる範囲でお弁当を取り入れたいという声も。新生活で生活リズムがまだ定まっていない中、「まだわからない」という回答も一定数あり、それぞれのペースで模索している様子が感じられる結果となりました。
■Q2: 新生活、朝ごはんどうしてる？
約7割と多数の方が「食べる」と回答しました。忙しくても朝ごはんをしっかりとる人が多く、1日のスタートを大切にしている様子がうかがえます。
2位は「ほとんど食べない」。そして3位は「たまに食べる」という結果になり、時間の余裕や習慣の違いによって、朝食スタイルは大きく分かれました。
手軽に食べられるパンやおにぎり、前日に仕込める簡単メニューなどを上手に取り入れて、自分に合った朝ごはん習慣を見つけたいですね。
■Q3: 朝何食べる？
1位は手軽さと満足感を兼ね備えた「トースト」でした。焼くだけで準備でき、アレンジもしやすいことから、朝の定番として支持されているようです。2位は「おにぎり」。さっと食べられて持ち運びもしやすい点が魅力です。3位は「ドリンクのみ」。スムージーやヨーグルトドリンクなど、時間がない朝は軽く済ませるという現実的なスタイルも見えてきます。4位は「シリアル」がランクイン。全体的に忙しい日の朝ごはんは「手軽さ」がキーワードのようですね。
■Q4: 作り置きしてる？
・１位 時々する 44%
・2位 ほぼしない 40%
・3位 毎週する 10%
・4位 これから始める 3%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,790票
新生活の忙しさを支える「作り置き」。1位は「時々する」でした。時間のあるときに少しだけ準備しておく作り置きが主流のようです。2位は僅差で「ほぼしない」。作り置きは、まとまった時間が必要なイメージや、メニューを考える手間がネックになっているのかもしれません。3位は「毎週する」がランクイン。作り置きがあると、晩ごはんのあと１品のおかずやお弁当などに役立ちますね。「これから始める」が第4位。簡単に作れる副菜や、数日保存できるメニューを上手に取り入れて、無理なく続けられるスタイルを見つけたいですね。
■Q5: 新生活のランチ、どうしてる？
新生活のランチ事情は、「お弁当持参」が過半数で1位。節約や健康面を意識して、自分で用意するスタイルを選ぶ人が多いようです。2位は「デパ地下やコンビニ」そして3位は「ほぼ外食」といった、買う・食べに行く派も約4割にのぼりました。また、「食べない」という回答も1割あり、時間に追われてしまう現実もちらり。無理のない範囲で、手軽に食べられるものを準備しておくなど、自分に合ったランチスタイルを整えていきたいですね。
新生活のリアルな食事情が見えてきた今回のアンケート結果。忙しさの中でも無理なく続けられる工夫や、それぞれのライフスタイルに合わせた選択が印象的でした。今回の結果をヒントに、自分に合った心地よい食生活を見つけてみてくださいね。それでは次回のアンケート結果もお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
■今回は、「新生活」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: 新生活、お弁当作る？
・新生活、お弁当作る？の結果は…
・1位 作らない 46%
・2位 作る 21%
・3位 たまに作る 20%
・4位 まだわからない 11%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,752票
・2位 作る 21%
・3位 たまに作る 20%
・4位 まだわからない 11%
回答総数37,752票
最も多かった1位は「作らない」という結果に。約半数がこの回答となり、忙しい朝の時間やライフスタイルの変化から、無理はしない方が多い様子がうかがえます。
一方で、「作る」「たまに作る」と答えた人もあわせて4割以上にのぼり、できる範囲でお弁当を取り入れたいという声も。新生活で生活リズムがまだ定まっていない中、「まだわからない」という回答も一定数あり、それぞれのペースで模索している様子が感じられる結果となりました。
■Q2: 新生活、朝ごはんどうしてる？
・「新生活、朝ごはんどうしてる？」の結果は…
・1位 食べる 70%
・2位 ほとんど食べない 15%
・3位 たまに食べる 15%
※小数点以下四捨五入
回答総数36,950票
・2位 ほとんど食べない 15%
・3位 たまに食べる 15%
※小数点以下四捨五入
回答総数36,950票
約7割と多数の方が「食べる」と回答しました。忙しくても朝ごはんをしっかりとる人が多く、1日のスタートを大切にしている様子がうかがえます。
2位は「ほとんど食べない」。そして3位は「たまに食べる」という結果になり、時間の余裕や習慣の違いによって、朝食スタイルは大きく分かれました。
手軽に食べられるパンやおにぎり、前日に仕込める簡単メニューなどを上手に取り入れて、自分に合った朝ごはん習慣を見つけたいですね。
■Q3: 朝何食べる？
・「朝何食べる？」の結果は…
1位は手軽さと満足感を兼ね備えた「トースト」でした。焼くだけで準備でき、アレンジもしやすいことから、朝の定番として支持されているようです。2位は「おにぎり」。さっと食べられて持ち運びもしやすい点が魅力です。3位は「ドリンクのみ」。スムージーやヨーグルトドリンクなど、時間がない朝は軽く済ませるという現実的なスタイルも見えてきます。4位は「シリアル」がランクイン。全体的に忙しい日の朝ごはんは「手軽さ」がキーワードのようですね。
■Q4: 作り置きしてる？
・「作り置きしてる？」の結果は…
・１位 時々する 44%
・2位 ほぼしない 40%
・3位 毎週する 10%
・4位 これから始める 3%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,790票
新生活の忙しさを支える「作り置き」。1位は「時々する」でした。時間のあるときに少しだけ準備しておく作り置きが主流のようです。2位は僅差で「ほぼしない」。作り置きは、まとまった時間が必要なイメージや、メニューを考える手間がネックになっているのかもしれません。3位は「毎週する」がランクイン。作り置きがあると、晩ごはんのあと１品のおかずやお弁当などに役立ちますね。「これから始める」が第4位。簡単に作れる副菜や、数日保存できるメニューを上手に取り入れて、無理なく続けられるスタイルを見つけたいですね。
■Q5: 新生活のランチ、どうしてる？
・「新生活のランチ、どうしてる？」の結果は…
新生活のランチ事情は、「お弁当持参」が過半数で1位。節約や健康面を意識して、自分で用意するスタイルを選ぶ人が多いようです。2位は「デパ地下やコンビニ」そして3位は「ほぼ外食」といった、買う・食べに行く派も約4割にのぼりました。また、「食べない」という回答も1割あり、時間に追われてしまう現実もちらり。無理のない範囲で、手軽に食べられるものを準備しておくなど、自分に合ったランチスタイルを整えていきたいですね。
新生活のリアルな食事情が見えてきた今回のアンケート結果。忙しさの中でも無理なく続けられる工夫や、それぞれのライフスタイルに合わせた選択が印象的でした。今回の結果をヒントに、自分に合った心地よい食生活を見つけてみてくださいね。それでは次回のアンケート結果もお楽しみに！
(E・レシピ編集部)