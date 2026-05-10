

・2位 作る 21%

・3位 たまに作る 20%

・4位 まだわからない 11%



※小数点以下四捨五入



回答総数37,752票 ・1位 作らない 46%・2位 作る 21%・3位 たまに作る 20%・4位 まだわからない 11%※小数点以下四捨五入回答総数37,752票

・「新生活、朝ごはんどうしてる？」の結果は…

・1位 食べる 70%

・2位 ほとんど食べない 15%

・3位 たまに食べる 15%



※小数点以下四捨五入



回答総数36,950票

・「朝何食べる？」の結果は…



・1位 トースト 50%

・2位

・3位

・4位 シリアル 9%



※小数点以下四捨五入



回答総数36,954票 ・1位 トースト 50%・2位 おにぎり 29%・3位 ドリンク のみ 11%・4位 シリアル 9%※小数点以下四捨五入回答総数36,954票

・「作り置きしてる？」の結果は…



・１位 時々する 44%

・2位 ほぼしない 40%

・3位 毎週する 10%

・4位 これから始める 3%



※小数点以下四捨五入



回答総数37,790票



・1位

・2位

・3位 ほぼ外食 18%

・4位 食べない 10%



※小数点以下四捨五入



回答総数37,698票 ・1位 お弁当 持参 51%・2位 デパ地下 やコンビニ 19%・3位 ほぼ外食 18%・4位 食べない 10%※小数点以下四捨五入回答総数37,698票

新生活の忙しさを支える「作り置き」。1位は「時々する」でした。時間のあるときに少しだけ準備しておく作り置きが主流のようです。2位は僅差で「ほぼしない」。作り置きは、まとまった時間が必要なイメージや、メニューを考える手間がネックになっているのかもしれません。3位は「毎週する」がランクイン。作り置きがあると、晩ごはんのあと１品のおかずや お弁当 などに役立ちますね。「これから始める」が第4位。簡単に作れる副菜や、数日保存できるメニューを上手に取り入れて、無理なく続けられるスタイルを見つけたいですね。■Q5: 新生活の ランチ 、どうしてる？新生活の ランチ 事情は、「 お弁当 持参」が過半数で1位。 節約 や健康面を意識して、自分で用意するスタイルを選ぶ人が多いようです。2位は「 デパ地下 やコンビニ」そして3位は「ほぼ外食」といった、買う・食べに行く派も約4割にのぼりました。また、「食べない」という回答も1割あり、時間に追われてしまう現実もちらり。無理のない範囲で、手軽に食べられるものを準備しておくなど、自分に合った ランチ スタイルを整えていきたいですね。新生活のリアルな食事情が見えてきた今回の アンケート 結果。忙しさの中でも無理なく続けられる工夫や、それぞれのライフスタイルに合わせた選択が印象的でした。今回の結果をヒントに、自分に合った心地よい 食生活 を見つけてみてくださいね。それでは次回の アンケート 結果もお楽しみに！(E・レシピ編集部)