「セクハラ」を「ミス」で撃退？ツインの部屋を予約した上司、女性部下の切れ味鋭い反撃にに「スカッとした」の声【作者に聞く】

「セクハラ」を「ミス」で撃退？ツインの部屋を予約した上司、女性部下の切れ味鋭い反撃にに「スカッとした」の声【作者に聞く】