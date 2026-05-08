セブンイレブン、冷凍食品史上最大級「濃厚G系ラーメン」登場 総重量約810グラム＆1595カロリー
セブンイレブン・ジャパンは、冷凍食品史上最大級のボリュームをうたう新商品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を、12日から全国のセブンイレブン店舗で順次発売する。総重量約810グラム、1595カロリーという圧倒的な食べ応えを実現し、専門店さながらの極太麺と濃厚ニンニク背脂スープを自宅で手軽に楽しめる商品として展開する。
【写真】背徳感満載の圧倒的ボリューム「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」
同商品は、冷凍食品では再現が難しいとされる“G系ラーメン”特有のボリューム感や食感を追求した一杯。極太でモチモチとした“ワシワシ食感”の麺は、ひと口ごとに小麦の風味が広がり、濃厚スープと絡み合うことで高い満足感を生み出す。
スープには、背脂のコクとニンニクのパンチを効かせた濃厚な味わいを採用。「にんにく」と「背脂」のインパクトある風味が特徴で、週に一度の“ご褒美ラーメン”としても楽しめる仕上がりとなっている。価格は798円（税込861.84円）。
また、麺・スープ・具材が一体化したオールインワン仕様を採用しており、解凍不要で調理できる点も特徴。袋から取り出した商品をそのまま鍋に入れ、フタをして中火で約10分加熱するだけで完成する。水や追加スープを用意する必要がなく、手軽さと本格感の両立を目指した。
さらに、別売りの「セブンプレミアム 緑豆もやし」や「セブンプレミアム 五目野菜炒めセット」、「セブンプレミアム 半熟煮たまご2個入り」を加えることで、より“G系”らしいボリューム感ある一杯にアレンジすることも可能。もやしや野菜をたっぷり盛り付けることで、専門店のような迫力ある見た目を再現できるという。
関連商品の価格は、「セブンプレミアム 緑豆もやし」が48円（税込51.84円）、「セブンプレミアム 五目野菜炒めセット」が110円（税込118.80円）、「セブンプレミアム 半熟煮たまご2個入り」が218円（税込235.44円）。
担当者は「今回の『セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン』は、ボリュームと専門店品質にこだわった自信作です。総重量810グラムという規格外の重さを、いかに『鍋一つで、失敗なく熱々に仕上げるか』。麺・スープ・具材のバランスを調整し、解凍の手間を省いた『鍋にポン！』のスタイルでクックイックシリーズとして発売します」とコメント。
続けて「『お家でもにんにくと背油たっぷりの濃厚なガッツリ系ラーメンをお腹いっぱい食べたい』、そんなお客様の心からの欲求に応える商品になれば幸いです。ぜひ、ご自宅でもやしや半熟煮たまごのトッピングやアレンジをお試しいただき、自分史上最高の一杯をお楽しみください」と伝えている。
【写真】背徳感満載の圧倒的ボリューム「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」
同商品は、冷凍食品では再現が難しいとされる“G系ラーメン”特有のボリューム感や食感を追求した一杯。極太でモチモチとした“ワシワシ食感”の麺は、ひと口ごとに小麦の風味が広がり、濃厚スープと絡み合うことで高い満足感を生み出す。
また、麺・スープ・具材が一体化したオールインワン仕様を採用しており、解凍不要で調理できる点も特徴。袋から取り出した商品をそのまま鍋に入れ、フタをして中火で約10分加熱するだけで完成する。水や追加スープを用意する必要がなく、手軽さと本格感の両立を目指した。
さらに、別売りの「セブンプレミアム 緑豆もやし」や「セブンプレミアム 五目野菜炒めセット」、「セブンプレミアム 半熟煮たまご2個入り」を加えることで、より“G系”らしいボリューム感ある一杯にアレンジすることも可能。もやしや野菜をたっぷり盛り付けることで、専門店のような迫力ある見た目を再現できるという。
関連商品の価格は、「セブンプレミアム 緑豆もやし」が48円（税込51.84円）、「セブンプレミアム 五目野菜炒めセット」が110円（税込118.80円）、「セブンプレミアム 半熟煮たまご2個入り」が218円（税込235.44円）。
担当者は「今回の『セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン』は、ボリュームと専門店品質にこだわった自信作です。総重量810グラムという規格外の重さを、いかに『鍋一つで、失敗なく熱々に仕上げるか』。麺・スープ・具材のバランスを調整し、解凍の手間を省いた『鍋にポン！』のスタイルでクックイックシリーズとして発売します」とコメント。
続けて「『お家でもにんにくと背油たっぷりの濃厚なガッツリ系ラーメンをお腹いっぱい食べたい』、そんなお客様の心からの欲求に応える商品になれば幸いです。ぜひ、ご自宅でもやしや半熟煮たまごのトッピングやアレンジをお試しいただき、自分史上最高の一杯をお楽しみください」と伝えている。