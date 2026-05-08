この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本に20年住んだ韓国人は、日本という国をどう思うのか？」と題した動画を公開した。動画では、日本歴30年になるというトミさんが登場し、長年の日本生活で感じた「日本人の情」や「社会の変化」について率直な思いを語った。

動画は、工学博士のパクくんが、日本に長く住むトミさんに「日本に住んでみてどうだったか」をインタビューする形式で進行。「一言で言えば良かった」と笑顔を見せるトミさんは、日本の治安の良さや街の清潔さを高く評価した。一方で、近年急増した外国人観光客のマナー問題や、物価の上昇といった変化にも言及した。

話題が「自分に合うところ、合わないところ」に移ると、トミさんは「日本の方って情がないです」と苦笑い。韓国では飲み会を経ると「家族」のような関係になるが、日本では「翌日会うと『あ、そうだけ（そうだったっけ）？』みたいな感じ」と、その温度差に寂しさを感じると明かした。これにはパクくんも「日本に来る韓国の方がよく言うこと」と共感を示した。

また、日本社会の変化についてトミさんは、かつてアジアをリードしていた時代のプライドが薄れ、「極端化している」と指摘。「プライドを持ちすぎている人と、全くない人」に二分されており、「ちょうど真ん中がいない」と分析した。

インタビューの最後、トミさんは今後の目標として「寂しさの克服」を挙げ、「人生の中で一人でも、自分の命さえかけられる本当の友達に出会いたい」と切実な夢を語った。異国の地で生活を築きながらも、人間関係の根源的な温かさを求め続ける姿が印象的な対談となっている。

YouTubeの動画内容

00:17

日本に住んでみた率直な感想「一言で言えば良かった」
02:16

日本人に合う点と合わない点「情がないのが寂しい」
03:20

日本社会の変化と「礼儀」に対する考察
04:28

日本人のプライドは「二極化」しているという指摘
05:53

今後の人生の目標と「寂しさ」の克服について

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