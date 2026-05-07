【7位〜12位】5月8日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】蟹座 総合運：★★★☆☆

リラックスして過ごせそうな1日です。特に、友だちと気楽なおしゃべりをすると「こんなこともできそう」「これもしてみたい」と、ワクワクした気持ちになれそう。人の考えを否定しないことが、この運気を生かすポイント。



恋愛運

「察してほしい」「本当に言いたいことに気づいてほしい」と思って恋の相手と接していると、ストレスが溜まりそう。伝えたいことは、ストレートな言葉で言うのが〇。ただし「今日じゃなくてもいいかも」と思うことは後日に。



金運

今日購入した物は、後から何度も｢買ってよかったな｣と、感じられそうです。即断即決でお金を使ったほうがいい運気でもありますから、買い物は短時間で済ませるつもりで。｢この時間には切り上げる｣と、タイムリミットを作るのも〇。



ラッキーアイテム：ぬいぐるみ



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運「察してほしい」「本当に言いたいことに気づいてほしい」と思って恋の相手と接していると、ストレスが溜まりそう。伝えたいことは、ストレートな言葉で言うのが〇。ただし「今日じゃなくてもいいかも」と思うことは後日に。金運今日購入した物は、後から何度も｢買ってよかったな｣と、感じられそうです。即断即決でお金を使ったほうがいい運気でもありますから、買い物は短時間で済ませるつもりで。｢この時間には切り上げる｣と、タイムリミットを作るのも〇。ラッキーアイテム：ぬいぐるみラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】天秤座 総合運：★★★☆☆

今日は直感がとても鋭くなる運気。特に理由はなくても「こうなりそうだな」と感じたら、それを信じて。そして、そうなる前提で行動してください。よくない出来事を食い止めたり、嬉しい出来事を引き寄せたりできそうです。



恋愛運

2人のことでも、どちらか一方の個人的なことでもかまいません。未来の計画や希望、目標などについて話してみて。その話題が、関係を大きく進展させる可能性アリ。また、出会いはホッとできる雰囲気の場所で舞い込んできそうです。



金運

現状を嘆いてジメジメしているよりも、｢もしもお金があったら、こんなことをする！｣と、ワクワクしていたほうがいい日。そのイメージを広げることで、お金とのつながりがグッと強くなる運気です！親しい人と夢を語りあうのも〇。



ラッキーアイテム：はがき



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】魚座 総合運：★★☆☆☆

「より深い知識を得よう」というまじめな気持ちが、嬉しい出来事への入り口となる日です。自分よりも詳しい人に教えてもらったり、誰かの勉強方法を真似したりと「人から学ぶ」という姿勢も忘れないようにすると、さらに充実。



恋愛運

今日は、はっきりと恋が前進するのを実感するわけではないかもしれません。しかし「連絡を取りあうことができる」「ひとりだからこそ自由な時間がある」と、現状を前向きに受け止めると〇。すると、恋の追い風が吹く運気です。



金運

勢いで買い物をすると、後から反省することになりそうな金運です。ただし、似たようなものや同じ機能の商品をあれこれ比べてみると、鋭いポイントに気づいて良い判断ができそう。ウインドーショッピングに留めるのがポイント。



ラッキーアイテム：アロマオイル



ラッキーカラー：パープル

【10位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

普段は気があう人とも、今日は話の波長が合わないかも。相手を責めたり、自分が正しいと主張したりしないことが大切。「今日は、こういう日なんだな」と割り切ってしまえば、お互いを大切にしているのだと伝わりあいます。



恋愛運

今日は、恋の相手と距離を置きたくなるかも。どんな理由でもかまいませんから、ひとりで過ごすと伝えてしまうと〇。のんびりしながら相手を思い浮かべると、魅力を再発見しそうです。また、出会いは最初から深い話ができる人に注目して。



金運

親しい人から、お金の使い方や扱い方について厳しいことを言われるかも。ただ、相手はあなたを責めるつもりなど少しもありません。純粋な親切心や友情だと受け止めて。すると、お金に関する実力がUPします！



ラッキーアイテム：トランプ



ラッキーカラー：ライラック

【11位】双子座 総合運：★☆☆☆☆

小まめにリフレッシュすることで、今日は穏やかな気持ちを保っていけそうです。特に「これは現実逃避かな…」と感じることに飛び込むと吉。自分を責めず、非現実の世界を思い切り楽しんでしまうといいでしょう。



恋愛運

「困ったな」と感じる相手からアプローチされる可能性がある日。中途半端な態度は見せず、きちんとNOを伝えて。人として誠意ある対応を見せれば、トラブルにはなりません。お互いに最高の相談相手や友だちとして仲良くなれそうです。



金運

基本的には、金銭面は問題ない運気です。誰かから何かをもらうなど、ちょっとしたうれしいことがある可能性も。ただ、収入も貯蓄もお金の使い方も、誰かと比べて学びがある運気ではありません。人とはお金の話をしないのがベスト。



ラッキーアイテム：財布



ラッキーカラー：ワインレッド

【12位】獅子座 総合運：★☆☆☆☆

意識している以上に、自分とは違う意見を受け入れるのが難しくなる日。ただ、あなた自身があまりこだわっていないことなら、すんなりと人の考えに耳を傾けられるはず。そして、お互いへの理解がさらに深まる会話ができます。



恋愛運

恋愛に関して「失敗したくない」という気持ちが強くなるかも。でも、思いついたことを気軽に行動に移してみれば、怖がらなくていいのだと気づける運気でもあります。動いてみることで可能性が広がるのだと考えて！



金運

無駄遣いや後悔する買い物などせず、丁寧に大切にお金を使うことができる日です。ただ、｢もっとちゃんとしなければ｣と自分にプレッシャーをかけすぎるかもしれません。財布のなかのお札をきちんと整理すると、余計な緊張感が抜けるはず。



ラッキーアイテム：ラジオ



ラッキーカラー：アイボリー