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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「【ドS改悪】楽天銀行のポイ活ルートが変更！改悪後の新・銀行ぐるぐる経路を解説」と題した動画を公開した。動画では、楽天銀行のポイント活動における資金移動の仕組みと、制度の改悪に伴う新たな経路について解説している。



ネコ山はまず、視聴者からの「住信SBIネット銀行のスマートプログラム改悪で定額自動入金のポイントがもらえなくなった」という相談を取り上げた。「銀行ぐるぐる」とは、複数の銀行間で資金を自動移動させることでポイントや現金を獲得する手法である。楽天銀行のキャンペーンを利用し、他行から月5回の振込を行って現金を受け取るルートがポイ活ユーザーの定番となっていた。



これまで振込元として使われていた住信SBIネット銀行について、ネコ山は「ドS銀行」と呼称。その由来を「ドコモSMTBネット銀行」へ名称が変更されたためだと語った。定額自動入金によるポイント付与が終了したことを受け、ネコ山は新たな振込元として「三井住友信託NEOBANK」を推奨。「定額自動入金」機能を活用すれば、月に30ポイントを獲得できると説明した。



また、動画の序盤では証券会社ごとの投資信託のポイント還元率を比較している。「FANG+」を1000万円保有した場合、松井証券は年間3万1000ポイントが付与されることを挙げ、ネコ山は「攻めてるファンドだったら圧倒的に松井証券がいい」と独自の見解を示した。終盤では、SBI証券で単元未満株（S株）を購入する際、手数料が多く取られているように感じるという疑問に対し、手数料ではなく一時的な「資金拘束」が発生しているだけだと明かした。



各金融機関の制度変更やキャンペーンの改廃に対し、常に最新の情報を把握し、利用するサービスを柔軟に見直していくことが、ポイ活を成功させる鍵であると結論付けた。