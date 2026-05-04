横浜みなとみらいにファン約3000人集結 “フォースとともに”「スター・ウォーズの日」を祝福
横浜・みなとみらいで4日、「スター・ウォーズの日」にあわせたイベントが開催され、約3000人のファンが集結した。会場には永尾柚乃（9）、森川智之（59）、板倉俊之（48）、佐々木久美（30）も登壇。シリーズを象徴する名ぜりふ「May the Force be with you（フォースとともにあらんことを）」の掛け声で、会場は大きな盛り上がりを見せた。
【写真】スター・ウォーズ一色！おなじみのキャラクターが大集結したみなとみらい
「スター・ウォーズの日」は、世界中のファンがその文化を祝う特別な日。「May the Force」と「May the 4th（5月4日）」をかけた語呂合わせが由来で、2014年には日本記念日協会に登録され、日本でも公式な記念日として定着している。
会場にはライトセーバーを手にしたファンやキャラクターグッズを身につけた来場者が集結。R2-D2をはじめ、マンダロリアンやグローグー、ダース・ベイダー、ストームトルーパー、レイア・オーガナなど、多彩なキャラクターが集まり、会場は“スター・ウォーズ一色”となった。
午後5時4分、集まったファンとキャラクターたちが一斉に「May the Force be with you」と唱えた瞬間、ビルの陰から西日が差し込み、まるで“フォース”を感じさせる幻想的なひとときが広がった。
今年は、7年ぶりの劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を控えるメモリアルイヤーとあって、例年以上の熱気に包まれた。
最新作は、帝国崩壊後の無法地帯と化した銀河を舞台に、伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた子どもグローグーの物語が描かれる。
生粋のファンとして知られる佐々木は「やっぱり劇場に帰ってくるのが一番楽しみ」とコメント。「初めて映画館で観たのがエピソード7で、オープニングクロールが流れた瞬間に拍手が起きたのが忘れられない。今回は自分が拍手を起こしたい」と笑顔を見せた。
板倉はマンダロリアンについて「アーマーも武器も全部かっこいい。男の子が好きな要素が詰まっている」と語り、「“This is the way（我らの道）”という合言葉も含めて憧れの存在」と熱弁。グローグーについても「とにかくかわいい」と目を細めた。
森川は「字幕と吹き替え、両方楽しんでもらえたらうれしい」と呼びかけ、「皆さん何回も観に行くでしょ？」と会場を沸かせた。さらに「関内の劇場で『エピソード4』を観たとき、テーマ曲が流れた瞬間に2階席から歓声とポップコーンの雨が降ってきた」と振り返り、「今回もそれくらいの盛り上がりになるのでは」と期待を寄せた。
今回がシリーズ初の劇場鑑賞となる永尾は、「楽しみが“掛ける7”くらいあります」と満面の笑み。「絶対に家族と一緒に観たい。ポップコーンを食べながら観て、帰りにグローグーのグッズをたくさん買ってもらう約束をしました」と語り、「ランドセルにグローグーをつけたい」と無邪気なコメントで会場の笑いを誘っていた。
【写真】スター・ウォーズ一色！おなじみのキャラクターが大集結したみなとみらい
「スター・ウォーズの日」は、世界中のファンがその文化を祝う特別な日。「May the Force」と「May the 4th（5月4日）」をかけた語呂合わせが由来で、2014年には日本記念日協会に登録され、日本でも公式な記念日として定着している。
午後5時4分、集まったファンとキャラクターたちが一斉に「May the Force be with you」と唱えた瞬間、ビルの陰から西日が差し込み、まるで“フォース”を感じさせる幻想的なひとときが広がった。
今年は、7年ぶりの劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を控えるメモリアルイヤーとあって、例年以上の熱気に包まれた。
最新作は、帝国崩壊後の無法地帯と化した銀河を舞台に、伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた子どもグローグーの物語が描かれる。
生粋のファンとして知られる佐々木は「やっぱり劇場に帰ってくるのが一番楽しみ」とコメント。「初めて映画館で観たのがエピソード7で、オープニングクロールが流れた瞬間に拍手が起きたのが忘れられない。今回は自分が拍手を起こしたい」と笑顔を見せた。
板倉はマンダロリアンについて「アーマーも武器も全部かっこいい。男の子が好きな要素が詰まっている」と語り、「“This is the way（我らの道）”という合言葉も含めて憧れの存在」と熱弁。グローグーについても「とにかくかわいい」と目を細めた。
森川は「字幕と吹き替え、両方楽しんでもらえたらうれしい」と呼びかけ、「皆さん何回も観に行くでしょ？」と会場を沸かせた。さらに「関内の劇場で『エピソード4』を観たとき、テーマ曲が流れた瞬間に2階席から歓声とポップコーンの雨が降ってきた」と振り返り、「今回もそれくらいの盛り上がりになるのでは」と期待を寄せた。
今回がシリーズ初の劇場鑑賞となる永尾は、「楽しみが“掛ける7”くらいあります」と満面の笑み。「絶対に家族と一緒に観たい。ポップコーンを食べながら観て、帰りにグローグーのグッズをたくさん買ってもらう約束をしました」と語り、「ランドセルにグローグーをつけたい」と無邪気なコメントで会場の笑いを誘っていた。