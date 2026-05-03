エミリー・ブラント＆スタンリー・トゥッチが殿堂入り 『プラダ』コンビを豪華俳優陣が祝福
映画『プラダを着た悪魔』シリーズで知られる俳優のエミリー・ブラントとスタンリー・トゥッチが、米ロサンゼルス・ハリウッドの「ウォーク・オブ・フェイム」に殿堂入りを果たし、現地時間4月30日に記念セレモニーが開催された。
【画像】ドウェイン・ジョンソン、ロバート・ダウニー・Jr.、マット・デイモンら6ショット
2人はエンターテインメント界への多大な功績が評価され、2841個目、2842個目の星として名前が刻まれた。当日は世界中からファンが駆けつけたほか、ハリウッドを代表する豪華俳優陣も祝福に訪れた。
ブラントのセレモニーには、『オッペンハイマー』などで共演したマット・デイモンとロバート・ダウニー・Jr.、そして『ジャングル・クルーズ』で共演したドウェイン・ジョンソンらが出席。一方、トゥッチの祝福には『プラダを着た悪魔』で共演したメリル・ストリープが登壇し、温かい言葉を贈った。
ブラントは、ファッショナブルな純白のシースルーの上下で登場。『プラダを着た悪魔』で、皮肉屋でいながらどこか憎めない、“第一アシスタント”エミリー役でゴールデングローブ賞にノミネートされ、一躍ハリウッドスターの階段を駆け上がった。その後も『クワイエット・プレイス』シリーズ、『メリー・ポピンズ リターンズ』、アカデミー賞助演女優賞にノミネートされた『オッペンハイマー』まで、名実ともにハリウッドの頂点に立つアイコンとなった。
スピーチでブラントは「このことが私にとってどんな意味を持つのか、言葉で表すのは本当に難しいです。そして、私のことを語るために集まってくれた皆さんには、ただただ圧倒されています。ここにいる皆さん、そして私の人生で最も大切な人たちのおかげで、私の人生は本当にかけがえのないものになりました」と感激の思いを吐露。「トゥッチとこの瞬間を分かち合えることを誇りに思います」と語り、家族や仲間への感謝を伝えた。
一方で、黒いシックなスーツを完璧に着こなしたトゥッチ。『プラダを着た悪魔』でアンディを救う慈愛に満ちたアートディレクター、ナイジェルを演じたスタンリー役のほか、『スポットライト 世紀のスクープ』、『美女と野獣』、『教皇選挙』など、変幻自在のカメレオン俳優として活躍してきた。
トゥッチは、「ハリウッドに来た頃、この歩道に自分の名前が刻まれるとは想像もしなかった」と振り返った。「ニューヨークに移り住んだばかりの頃、パブリック・シアターの舞台で初めてあなたを拝見し、その瞬間にすっかり魅了されました。まさか一緒に仕事をする日が来るとは思ってもいませんでした」とストリープの祝辞に感謝し、「私の人生で最大の名誉」と笑顔を見せた。
また、エミリーに対しても「『プラダを着た悪魔』で初めて出会ったとき、彼女はまだ22歳でした。ハリウッドで45年働き続けてきた道のりは決して楽ではありませんでしたが、それ以上に光栄な経験でした。この時間を何にも代えたいとは思いません。本当にありがとうございました」と感動的に締めくくった。
【画像】ドウェイン・ジョンソン、ロバート・ダウニー・Jr.、マット・デイモンら6ショット
2人はエンターテインメント界への多大な功績が評価され、2841個目、2842個目の星として名前が刻まれた。当日は世界中からファンが駆けつけたほか、ハリウッドを代表する豪華俳優陣も祝福に訪れた。
ブラントは、ファッショナブルな純白のシースルーの上下で登場。『プラダを着た悪魔』で、皮肉屋でいながらどこか憎めない、“第一アシスタント”エミリー役でゴールデングローブ賞にノミネートされ、一躍ハリウッドスターの階段を駆け上がった。その後も『クワイエット・プレイス』シリーズ、『メリー・ポピンズ リターンズ』、アカデミー賞助演女優賞にノミネートされた『オッペンハイマー』まで、名実ともにハリウッドの頂点に立つアイコンとなった。
スピーチでブラントは「このことが私にとってどんな意味を持つのか、言葉で表すのは本当に難しいです。そして、私のことを語るために集まってくれた皆さんには、ただただ圧倒されています。ここにいる皆さん、そして私の人生で最も大切な人たちのおかげで、私の人生は本当にかけがえのないものになりました」と感激の思いを吐露。「トゥッチとこの瞬間を分かち合えることを誇りに思います」と語り、家族や仲間への感謝を伝えた。
一方で、黒いシックなスーツを完璧に着こなしたトゥッチ。『プラダを着た悪魔』でアンディを救う慈愛に満ちたアートディレクター、ナイジェルを演じたスタンリー役のほか、『スポットライト 世紀のスクープ』、『美女と野獣』、『教皇選挙』など、変幻自在のカメレオン俳優として活躍してきた。
トゥッチは、「ハリウッドに来た頃、この歩道に自分の名前が刻まれるとは想像もしなかった」と振り返った。「ニューヨークに移り住んだばかりの頃、パブリック・シアターの舞台で初めてあなたを拝見し、その瞬間にすっかり魅了されました。まさか一緒に仕事をする日が来るとは思ってもいませんでした」とストリープの祝辞に感謝し、「私の人生で最大の名誉」と笑顔を見せた。
また、エミリーに対しても「『プラダを着た悪魔』で初めて出会ったとき、彼女はまだ22歳でした。ハリウッドで45年働き続けてきた道のりは決して楽ではありませんでしたが、それ以上に光栄な経験でした。この時間を何にも代えたいとは思いません。本当にありがとうございました」と感動的に締めくくった。