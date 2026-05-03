◆米大リーグ カブス２―０ダイヤモンドバックス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が２日（日本時間３日）、鈴木誠也外野手（３１）も「５番・右翼」でスタメン出場した本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回で８７球を投げ、三塁すら踏ませぬ４安打無失点、５奪三振の快投を見せ、３勝目（２敗）をつかんで、防御率は２・４０となった。「５番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（３１）は３打数無安打だったが、８回に貴重な左犠飛で追加点をたたき出し、カブスは４連勝で貯金を「９」とした。

今永は初回、２死からキャロルに右前安打を浴び、暴投で２死二塁のピンチを背負ったが、開幕から２４試合連続安打をマークしていたバルガスを三ゴロに打ち取った。２、３回は２イニング連続の３者凡退。２回はアレナド、フェルナンデスから２者連続三振も奪った。２回にはハップが８号ソロを放って先取点を奪い、リードももらった。

１点リードの４回は先頭のマルテに左前安打を許すも、２番のペルドモからの３人を抑えて走者を進めず。５回も先頭のアレナドに中前安打を許したが、後続を抑えてこの時点で３勝目の権利をつかんだ。

６回は３者連続の遊ゴロで３者凡退。７回は１死からグリエルに左中間へ二塁打を浴びて、初回以来６イニングぶりに得点圏に走者を背負った。アレナドを遊ゴロに抑え、フェルナンデスに４球連続ボールの四球を与えて２死一、二塁となったが、マキャンを三ゴロに打ち取って切り抜けた。三塁すら踏ませることなく、１―０の８回からは救援陣にマウンドを託して逃げ切った。

１―０のまま試合はすすんだが、８回１死でハップが三塁打を放つと、３打数無安打と沈黙していた誠也が左犠飛で貴重な追加点をたたき出してリードを広げた。

今永は開幕から３登板連続で白星をつかめなかったが、４月１５、２１日の敵地、本拠地でのフィリーズ戦で２連勝。前回登板の同２６日（同２７日）の敵地・ドジャース戦では大谷に安打を浴びるなど６回途中５失点で敗戦投手になっていた。