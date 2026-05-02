この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【意外と知らない】西崎幸広も驚き！体の不調の原因は関節のズレと癒着？首と背中がスッキリ整う秘密

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、自身のYouTubeチャンネルにて『【すごく軽い！】体の不調は関節のズレと癒着が原因だった!?首と背中もスッキリ整う【西崎幸広さん】』と題した動画を公開した。動画では、ゲストに元プロ野球選手の西崎幸広氏を迎え、首や背中の不調を取り除く施術を行いながら、体の不調の根本原因である関節のズレと癒着について解説している。



動画は、西崎氏の首の施術からスタートする。角田氏は首の右側の関節が大きく曲がっていることを指摘し、ズレている箇所は硬く痛みが出ると説明。その後、頸椎の関節を的確に調整すると、西崎氏は「本当だ」と、痛みが消えて柔らかくなった首に驚きを見せた。続いて背中の施術では、骨が鳴るほどの調整が行われ、西崎氏は「すごい骨が鳴っている」と感嘆の声を上げた。



関節が固まったりズレたりする原因について、角田氏は「使っていない」か「使いたくても使えない」かの2点だと語る。特に関節がズレると、関節を守るために周囲が固まることが優先されるという。さらに、関節がズレる主な原因は「継続的なダメな姿勢」にあると指摘。ソファーにだらしなく座ることや、首を曲げてスマートフォンを見続けること、前のめりでパソコン作業を行うことなどが、自身の力で関節をズラす行為であると警鐘を鳴らした。対策として、パソコンのモニターを自分に近づけるなど、環境を整えることが重要だとアドバイスを送った。



また、正しい立ち方や歩き方についても言及。足の裏全体が地面に付いているという意識を訓練し直すことで、脳が正しい歩き方を思い出し、ガニ股などのズレやすい歩き方を防げると解説した。



施術後、西崎氏は「本当に気持ちいい」「モヤモヤしていたところがすごくスッキリしている」と大絶賛。角田氏は、人間の体には物理の法則が働いている「バイオメカニクス（生体力学）」の原理原則に基づくことで、痛みの原因を特定できると語った。日常生活の何気ない姿勢を見直すことが、健康維持に直結する仕組みを深く学べる内容となっている。