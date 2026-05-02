5月2日までに、アーティストの星野源がInstagramを更新。最近影を公開し、その姿にSNSは騒然となっている。

星野は、《YELLOW MAGAZINE+》《GEN HOSHINO LAST INTERVIEW》と英語でつづり、本人にまつわる情報やコンテンツを届けているメンバーシップサイトにインタビューが掲載されたことを報告。1枚の写真を添えてファンに共有したのだが、その写真に写る星野の姿が注目の的となった。

「写真はモノクロで、ピアノやパソコンなどが置かれた制作部屋のようなところで撮影されていました。そこには星野さんがひとりで座って写っているのですが、無精髭が蓄えられていました。顎から口を囲むように大きく広がった髭が存在感を放っていて、ファンは釘づけになったようです」（芸能プロ関係者）

髭を生やし、Tシャツを着たラフな姿を披露した星野。これまでとは一変した姿に、コメント欄には驚く声が止まらない。

《お久しぶりの源さん。おヒゲかなり伸びましたねー!》

《ひげ…生えるとそうなるんですね》

《渋すぎる。かっこいいな》

星野がInstagramで近影を公開するのは約1カ月ぶり。これまでにも何度か髭を披露してきた星野だが、今回のイメチェンは、仕事の転機も関係しているだろうと前出の芸能プロ関係者は語る。

「3月31日には、星野さんがパーソナリティを務めていたラジオ番組『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送ほか）が終了しました。10年間、続けてきた生放送が終了し、仕事が落ち着いたのでしょう。そうしたリラックスした雰囲気が今回の髭姿に感じられます」

星野の妻・新垣結衣も、ここ数年は俳優としての露出を減らしており、夫婦ともに仕事を“マイペース化”しているようだが、現在は転換期だと、前出の芸能プロ関係者は語る。

「今回、更新されたオフィシャルサイトは5月末をもって終了し、8月1日から新しいサービスへと変更する予定となっています。これまでアーティストだけではなく、俳優や作家として多彩な才能を見せ駆け抜けてきた星野さんですが、2025年で活動15周年を迎え、転機となる時期を迎えているのかもしれません」

新たな動きを見据えた今、充電期間を過ごしているようだ。