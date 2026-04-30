4月28日、体調不良により、当面の活動休止を発表したバナナマン・日村勇紀。妻であるフリーアナウンサー・神田愛花が29日につづったコメントが、注目を集めている。

神田は、29日にInstagramを更新し、《私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました》と、日村の休養について報告。《これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります》とつづり、《食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー》と、神田らしいユーモアのあるコメントを残した。

「神田さんと日村さんは2018年に結婚し、おしどり夫婦として知られてきました。食レポやグルメロケが多い日村さんの健康を心配した神田さんは、自宅の食事だけでも……という思いで、日村さんの食事制限を続けてきたといいます。

しかし、今回のコメントでは《食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる》とつづっていることが注目されました。体調を崩しているとのことでしたが、文面的に、厳しい食事制限は必要ないとも取れます。そのため、不調なのはメンタル面なのでは、といった憶測が出ているんです」（芸能担当記者）

Xでは、神田の“意味深発言”をうけ、さまざまな反応が集まっている。

《日村さん、失礼ながら見た目から勝手にフィジカルの方の不調だと思ってたけど、神田さんがこう言うってことはメンタルの方なのかな…心配だな…》

《このコメントを見るとどちらかというと、メンタルの影響が大きかったのかなと思います。忙しすぎたんですよ。気を遣いすぎたんですよ。きっと。》

所属事務所の発表でも、《当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります》と説明されていた。テレビではつねに明るく、周囲への気遣いあふれる対応が称賛されてきた日村なだけに、メンタル面の“過労”を気にかける声が寄せられていたのだ。

「視聴者の心配を加速させたのが、サンドウィッチマン・伊達みきおさんの発言でした。休養発表の直前、4月25日放送のラジオ番組『サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー』（ニッポン放送ほか）の冒頭、日村さんが2週連続でラジオ番組を休んでいることに言及し、『（日村さんに）連絡してみたんですけど、ちょっと休んでいるのかな。まだ何の返信もない』と明かしていました。

バナナマンとサンドウィッチマンは、『バナナサンド』（TBS系）などで共演しており、公私ともに交流が深いことで知られています。そんな伊達さんに返信がないのは、ふだんであればあまり考えられないことでしょう。事務所のコメントにも、日村さん本人からの言葉はありませんでした。体調的に、いまはあまり連絡を取りにくい状態なのかもしれません」（前出・芸能担当記者）

愛妻の助けを得て、ゆっくりとお休みしてほしい。