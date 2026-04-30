SixTONES、嵐との“共通点”に喜び「俺ら嵐なんだ」ライブで影響受けたことも明かす
【モデルプレス＝2026/04/30】SixTONESによるTBS初冠番組『6SixTONES』（シックスストーンズ）が4月29日に放送された。嵐の二宮和也がゲスト出演し、両グループの共通点で盛り上がる場面があった。
【写真】ニノ＆スト、“仲良くなる旅”の1コマ
本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”に祝われるバラエティ番組。今回は第3弾のゲストとしてSixTONESの先輩である二宮が登場し、これまで意外にも共演が少なかったSixTONESとの仲を深めるため、“仲良くなる旅”で彼らをお祝い。全員でさまざまなチャレンジ企画に挑戦した。
ドライブ中、SixTONESの印象について聞かれた二宮は「怖い！あなたたち怖いよ」「ずっとイライラしてそう」と親しみを込めて語りつつ「だいたい6周年祝ってるグループなんていないよ。だいたい5・10・15・20年じゃん」とツッコんだ。
ジェシーが「人と違うことするのが好きなんでね」と説明すると、メンバー全員が「そうですね」と同調。京本大我は「方向性で割れたことないですね。いつも。6人のやりたいことで割れないです」と話すと、二宮は「マジ！？」と驚きながら「うち（嵐）も割れないな」と嵐のメンバー同士でも意見が割れないことを明かした。嵐と共通点があったことで、SixTONESメンバーは「だからもう嵐ですね僕たち」「俺ら嵐なんだ」「ほぼ嵐ってことか」と口々に喜んだ。
番組終盤では、SixTONESのライブについて話題に。京本はグループ活動をする上で「音楽を1番大事にしています」と話し、嵐の影響を受けて「ライブ開催の半年前から打ち合わせを始めるようになりました」と告白。田中樹は、打ち合わせではスタッフから「嵐は…」「嵐だったら…」「嵐のときは…」と、嵐のライブを参考例として出されることが多いと打ち明け「参考にモデルに出てくるのは全部嵐です。嵐、あとSMAPさんの2組がずっとモデルとして（ある）。後輩も必然的に参考にする」と尊敬を込めて語った。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆SixTONES、嵐との共通点に喜び
本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”に祝われるバラエティ番組。今回は第3弾のゲストとしてSixTONESの先輩である二宮が登場し、これまで意外にも共演が少なかったSixTONESとの仲を深めるため、“仲良くなる旅”で彼らをお祝い。全員でさまざまなチャレンジ企画に挑戦した。
ジェシーが「人と違うことするのが好きなんでね」と説明すると、メンバー全員が「そうですね」と同調。京本大我は「方向性で割れたことないですね。いつも。6人のやりたいことで割れないです」と話すと、二宮は「マジ！？」と驚きながら「うち（嵐）も割れないな」と嵐のメンバー同士でも意見が割れないことを明かした。嵐と共通点があったことで、SixTONESメンバーは「だからもう嵐ですね僕たち」「俺ら嵐なんだ」「ほぼ嵐ってことか」と口々に喜んだ。
◆SixTONES、ライブは嵐を参考
番組終盤では、SixTONESのライブについて話題に。京本はグループ活動をする上で「音楽を1番大事にしています」と話し、嵐の影響を受けて「ライブ開催の半年前から打ち合わせを始めるようになりました」と告白。田中樹は、打ち合わせではスタッフから「嵐は…」「嵐だったら…」「嵐のときは…」と、嵐のライブを参考例として出されることが多いと打ち明け「参考にモデルに出てくるのは全部嵐です。嵐、あとSMAPさんの2組がずっとモデルとして（ある）。後輩も必然的に参考にする」と尊敬を込めて語った。（modelpress編集部）
情報：TBS
いよいよこの後放送?— 6SixTONES ? 【公式】TBS (@6sixtones_tbs) April 29, 2026
実はあまり関係性のない7人が
仲良くなるために様々なミッションに挑戦！
果たして仲良くなることは出来たのか…？
感想は是非【#シクスト 】でお願いします?
? 『6SixTONES』?/??(水)よる?:?? ?
※一部地域を除く#二宮和也#6SixTONES pic.twitter.com/4djTFZLSqa
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