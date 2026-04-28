Ray㋲の美意識を見習おう♡ 朝イチの【美なモーニングルーティン】特集

Ray㋲の美しさのヒミツは朝イチからの美の習慣にアリ！そこで今回は、加藤ナナ・村瀬紗英・金川紗耶が欠かさずしている「美美美なモーニングルーティン」を特集しました。スキンケアやお手製の美容ドリンクなど、毎日コツコツとケアを欠かさない美意識をみんなで見習おう♡

Ray model clip vol.84 テーマ：美美美なモーニングルーティン Rayモデルの美しさのヒミツは朝イチからの美の習慣にアリ！ スキンケアやお手製の美容ドリンクなど毎日コツコツとケアを欠かさない美意識をみんなで見習おー！

Check! 加藤ナナ ヤーマン フォトプラスの美顔器リフトケアモードもおすすめ 「私の朝の美容ルーティンはメイク前のスチーマーとヤーマン フォトプラスの美顔器♡ スチーマーをしながらだと摩擦も気にならず、目が覚めてスッキリするよ」

Check! 村瀬紗英 化粧ノリをよくする朝パックがマスト肌の赤みにはTorridenの緑！ 「朝・夜のパックはマスト。特に朝パックをするとしないとでは、お化粧のノリが違うので欠かせません！肌の状態にあわせてパックを変えてるよ。Torridenの緑は赤みが出た日に◎」

Check! 乃木坂46・金川紗耶 朝ごはんは手作りスムージーおいしく美容ケア 「毎朝スムージーを飲んでいます。ヨーグルト、低脂肪ミルク、バナナ、ブルーベリー、蜂蜜を入れてミックス。おいしくて、お腹にたまるので1日の始まりに幸せを感じています♡」

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金川紗耶

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子