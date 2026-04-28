【飲み会】で男性がチェックしている「女性の行動」3選！好印象の残し方を要チェック

飲み会の席は、普段とは違う雰囲気のなかで自然な一面が垣間見える場でもあります。そんなリラックスした空間でも、男性たちは意外と細かいところまで女性のふるまいを見ているのです。今回は、男性が飲み会でチェックしている女性の行動を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

店員さんへの接し方

男性が意外と見ているのが、店員さんに対する態度です。 自分に対しては愛想がよくても、店員さんにはそっけなかったり、横柄だったりすると、「素が出てるな」と感じてしまう人も少なくありません。 逆に、丁寧な言葉づかいや自然な笑顔で対応している女性には、「気配りのできる人なんだな」と好印象を持つ男性が多いみたい。

お酒の飲み方

お酒の飲み方は、男性が女性の“余裕”や“自己管理力”を見る指標になっていることもあります。 たとえば、酔って大声を出したり、誰かに絡んだりする姿を見ると、いくら見た目が好みでも気持ちが冷めてしまうという声も。 反対に、自分のペースでお酒を楽しんでいる人には、「しっかりした人だな」と安心感を抱くようです。 場の空気を大切にしながらも、自分のペースを保つ姿勢は、男性にとって魅力的に映るものですよ。

さりげない気配り

飲み会で1番注目されているのは、やはり“気配り力”。 たとえば、みんなのグラスが空いていないかさりげなく見ていたり、お皿を取りわけたりといった行動は、男性たちが「気が利くな」「一緒にいると心地がいい」と感じるきっかけとなります。 もちろん、無理に気をまわす必要はありません。 でも、自然体で人の様子に目を向けられる女性は、飲み会の場においても印象に残りやすいのです。 「気配りができる＝周囲を思いやれる」というイメージにつながるため、恋愛対象としてもプラスに働くでしょう。 いかがでしたか？ 今回は、男性が飲み会でチェックしている女性の行動をご紹介しました。 次の飲み会でこれらの行動を意識してみてくださいね…！

ライター Ray WEB編集部