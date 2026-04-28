セブンは「い・ろ・は・す」540ml買うと1020mlの無料券がもらえる！4月28日時点のお得セールまとめ。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月28日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

いまだけアイスもお得に

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月4日まで購入対象となっている商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す 天然水」「い・ろ・は・す シャインマスカット」（各540ml）です。

1本購入すると、「い・ろ・は・す 天然水」（1020ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、購入商品は「い・ろ・は・す ラベルレス」（540ml）も対象です。

引換期間は5月5日から18日まで。

また、4月30日まで購入対象となっているキャンペーンもあります。

1つめの対象商品は、花王「薬用バブ メディキュア」の「柑橘の香り」「爽快リカバリー」と「バブ モンスターバブル」の「MEGAボコボコ」「MEGAマーブル」です。

いずれか1個を購入すると、「めぐりズム 蒸気でグッドナイト」の「ラベンダー」「無香料」のどちらか1枚と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、花王「ロリエ スリムガード 昼用羽つき ミニ」（8個）と「ロリエ きれいスタイル 無香料」（72個）。

どちらか1個を購入すると、「ロリエ エフしあわせ素肌 昼用羽つき」（5個）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも5月1日から14日まで。

アイスがお得に

【アイス最大97円引き】

4月23日から29日までの期間、「春に食べたい！対象のアイスお買得セール」を実施しています。

対象商品は以下の通り。

●赤城乳業 ガリガリ君ソーダ...22円引き

●ロッテ クーリッシュバニラ...32円引き

●明治 ブルガリアフローズンヨーグルトデザート...32円引き

●森永製菓 パリパリバーバニラ...76円引き

●森永乳業 パルムチョコレートマルチ...97円引き

【セブンカフェベーカリー30円引き】

5月2日から4日までの期間、「創業感謝祭 感謝割り」として、セブンカフェベーカリー全品を30円引きで購入できます。

カウンターのケース内で販売しているパンなどが対象。また、「お店で揚げたボールドーナツシリーズ」は3個入りが対象です。

※画像は公式サイトより。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ