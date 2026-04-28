セブンは「い・ろ・は・す」540ml買うと1020mlの無料券がもらえる！4月28日時点のお得セールまとめ。
セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年4月28日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
いまだけアイスもお得に
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
5月4日まで購入対象となっている商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す 天然水」「い・ろ・は・す シャインマスカット」（各540ml）です。
1本購入すると、「い・ろ・は・す 天然水」（1020ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、購入商品は「い・ろ・は・す ラベルレス」（540ml）も対象です。
引換期間は5月5日から18日まで。
また、4月30日まで購入対象となっているキャンペーンもあります。
1つめの対象商品は、花王「薬用バブ メディキュア」の「柑橘の香り」「爽快リカバリー」と「バブ モンスターバブル」の「MEGAボコボコ」「MEGAマーブル」です。
いずれか1個を購入すると、「めぐりズム 蒸気でグッドナイト」の「ラベンダー」「無香料」のどちらか1枚と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、花王「ロリエ スリムガード 昼用羽つき ミニ」（8個）と「ロリエ きれいスタイル 無香料」（72個）。
どちらか1個を購入すると、「ロリエ エフしあわせ素肌 昼用羽つき」（5個）1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも5月1日から14日まで。
アイスがお得に【アイス最大97円引き】
4月23日から29日までの期間、「春に食べたい！対象のアイスお買得セール」を実施しています。
対象商品は以下の通り。
●赤城乳業 ガリガリ君ソーダ...22円引き
●ロッテ クーリッシュバニラ...32円引き
●明治 ブルガリアフローズンヨーグルトデザート...32円引き
●森永製菓 パリパリバーバニラ...76円引き
●森永乳業 パルムチョコレートマルチ...97円引き
5月2日から4日までの期間、「創業感謝祭 感謝割り」として、セブンカフェベーカリー全品を30円引きで購入できます。
カウンターのケース内で販売しているパンなどが対象。また、「お店で揚げたボールドーナツシリーズ」は3個入りが対象です。
※画像は公式サイトより。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ