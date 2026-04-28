●きょう28日(火)は一日雲が多め。夕方はわずかににわか雨の心配も

●最高気温は各地23度前後。日中は日ざしの割に暖かい

●あす29日(水)・あさって30日(木)は天気ぐずつき、気温も低い



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きのう27日(月)の日中は西日本を中心に晴れのエリアが広がっていましたが、昨夜から少しずつ雲の量が増えてきました。また大陸方面には、この先も大きくまとまった雲が控えています。





きょう28日(火)は日本海の低気圧や気圧の谷の影響により、これからさらに厚い雲に覆われる予想です。

また夕方からはところどころで、パラパラと雨が降る可能性があります。





尚、あす29日(水)は一段と雲に厚みが増し、あさって30日(木)は午後になるほどまとまった雨が降る予想です。

また気温に関してはきょう28日(火)は上着要らずの暖かさですが、あす29日(水)・あさって30日(木)は最高気温が20度に届かず、この時期にしては少々肌寒くなりそうです。

あす29日(水)から天気と気温の変化が激しくなります。せっかくの連休中に風邪など引かないよう、体調管理を入念に行いましょう。





きょう28日(火)は午後になるほど雲が目立ち、夕方はにわか雨の心配があります。雨脚は弱いので、折り畳み傘の用意があるといいでしょう。





最高気温は山口市内は25度。そのほかの各地も23度前後まで上がる予想です。

日ざし控えめですが暖かい南風が吹く影響で気温が高く、日中は上着なしでも過ごしやすくなりそうです。





あす29日(水)からあさって30日(木)にかけて、ぐずついた空模様が続くでしょう。また気温も低く、3月並みの肌寒さとなりそうです。

5月に入ると再び晴れ間が広がるものの、大型連休後半は一時雨が降るタイミングもあり、天気は短い周期で変化する見通しです。





紫外線情報です。

雲で日ざしは遮られるものの、紫外線は各地でやや強くなります。油断せずにケアを行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）