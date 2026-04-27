カップ麻辣湯好き注目♡酸辣湯の旨辛新作でヘルシー満足ランチ

辛さやしびれ系グルメが人気を集める今、注目したい新商品が登場。「四川料理しびれ王 カップ酸辣湯」は、酢の酸味にこしょうと唐辛子の辛みを重ねた“酸っぱ旨辛スープ”が魅力の一杯です。さらに、もちもち食感のさつまいも春雨の平麺を合わせ、1食293kcalのヘルシー設計に。満足感も美味しさも妥協したくない方にぴったりの新作です♡

本場感あふれる酸っぱ旨辛スープ

「四川料理しびれ王 カップ酸辣湯」は、中国の定番スープ・酸辣湯（サンラータン）の味わいをカップで手軽に楽しめる商品です

。酢のさっぱりとした酸味に、こしょうと唐辛子の刺激的な辛みをプラス。さらに、トマトやニンニクの風味が重なり、奥行きのある味わいに仕上げられています。

後味はすっきりしていながら、しっかりとした旨みが続くため、最後の一滴まで飲み干したくなるおいしさ。

刺激だけでは終わらない、バランスのよさが魅力です。辛いもの好きさんはもちろん、いつものカップ麺に変化を求める方にもおすすめです。

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もちもち春雨麺で満足感しっかり

麺には、麻辣湯でも人気のさつまいも春雨を使用。平麺タイプなのでスープがよく絡み、ひと口ごとに旨辛スープをしっかり感じられます。春雨ならではのもちもち食感が楽しめるうえ、食べ応えも十分。

具材にはトマト、チンゲン菜、鶏卵加工品を使用し、彩りや食感のアクセントもプラス。ヘルシーさを意識しながらも、食事としての満足感が得られる設計です。

ランチタイムにはもちろん、小腹が空いた夜にも嬉しい一品です♪

商品概要と発売情報

四川料理しびれ王 カップ酸辣湯



熱湯を注いで5分待つだけで完成する手軽さもポイント。在宅ワークの合間や忙しい日でも、本格的な味わいを気軽に楽しめます。

容量：82g（春雨50g）

発売日：2026年5月1日（金）予定

発売地域：全国（取扱い状況は企業および店舗により異なります）

ヘルシーに刺激を楽しみたい日に♡

「四川料理しびれ王 カップ酸辣湯」は、酸味・辛み・旨みが絶妙に重なったクセになる一杯。293kcalの軽やかさと、もちもち春雨の満足感を両立しているので、食べすぎが気になる日にも頼れる存在です。

いつものランチや夜食を少し特別にしたい日に、ぜひ手に取ってみてください♡