奥さんより母親を大切にする夫。親思いなのはいいですが、パートナーをないがしろにするのはダメですよね……。今回は、そんな旦那さんに復讐した奥さんのエピソードをご紹介します。

後に側にいてくれるのは…

「マザコンの夫は常に私より義母の味方。私が義母に嫌味を言われているのに、止めもせず笑っているだけ。夫への愛情は冷めきっていましたが、子どものために結婚生活を続けていました。だけど、離婚に向けて仕事を始めたり、少しずつ準備はしていました。

月日がたち、義母は病気で亡くなりました。夫は大号泣。葬儀では憔悴しきっていました。そんな夫に、私は離婚届を突きつけました。一番夫にダメージを与えられるのは、今しかないと思ったので。

『母親を亡くしたタイミングで離婚だなんて』『俺がこんなに傷ついているのに、お前に人の心はないのか！』『これからはお前が俺を支えるべきだろう！』と、夫は激怒。

『あなたがもっと大切にしてくれていたら、私もあなたを支えるつもりだった』『だけど、あなたはいつも私よりお義母さんを優先していたよね？』『そんな人を、この先も支えていく気はない』とハッキリ言い返しました。

大好きなお母さんも亡くなり、妻と子どもに見捨てられて、夫はどんな気分だったかな。まあ、自業自得ですけど。親は先に亡くなるのだから、こうならないためにもっと妻を大切にすべきだったと思います」（体験者：50代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 長い人生、最後に側にいてくれるのは親じゃなく伴侶ですよね。その伴侶をないがしろにしてきたのだから、当然の結果だと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。