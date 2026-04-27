◆米大リーグ ブルージェイズ４―２ガーディアンズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイスの岡本和真内野手（２９）は、本拠地でのガーディアンズ戦に「５番・三塁」で先発。３打数無安打１三振で打率は２割２分９厘となった。その一方で６回に勝ち越し２ランを放ったＪ・サンチェス外野手が、試合後岡本とのホットな関係を明かした。

２月にマーリンズからトレードされ、キャンプ地で岡本とロッカーが隣同士となったサンチェス。本拠のクラブハウスのロッカーでも横並びで、前日シュナイダー監督は２人が話し込んでいる姿に「あの２人はどうやって何を話しているんだろう？」と語っていた

カナダメディアの質問にサンチェスは「岡本はとても親切で優しい人。言葉の壁があるので、もしかしてサポートが必要な時に助けたいし、自分からコミュニケーションを図ろうとしている。時々、お互いに理解していないこともあるが、ちょっとした日本語を教えてもらいながら、学び合っている。彼の支えになれるようないい仲間になりたい。彼は英語よりスペイン語の方がうまい」と明かした。

ウィンターリーグに参加し、スペイン語を多少理解する岡本と３か国語で、意思の疎通を図っているようだ。この日は４番で出場し、初回に犠飛、そして決勝２ランと活躍。「あの状況で重要なヒットが打てて、感動している。マイアミにいた頃はゲームにアドレナリンを求めていたが、逆に満員のファンの前で自分をコントロールしなければなりません」。観客動員数でナ・リーグ最下位のマーリンズから移籍した男は、４万１１３６人の前でのパフォーマンスに胸を張った。