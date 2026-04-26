一気にコーデが華やかになる♡ 使い勝手抜群な【ビスチエつきニットトップス】着回しテク
一気にコーデが華やかになる♡ 使い勝手抜群な【ビスチエつきニットトップス】着回しテク
1枚でコーデが華やかになる、今季持っておけば間違いなしのアイテムって？今回は、中川紅葉とともに、使い勝手抜群な「ビスチエつきニットトップス」を使った着回しコーデをご紹介します。着こなし無限大な万能トップスは、友だちウケも彼ウケも両方抜群♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ビスチエつきニットトップス
甘さをひとさじプラスできるビスチエつき♡
着回しに欠かせない、万能トップス。フリルたっぷりのビスチエは、どんなコーデにあわせても甘さをプラスできるから、使い勝手抜群。
ビスチエつきニットトップス 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）
Cordinate 全人類モテコーデ
ハーフパンツをあわせてガーリーな印象を大人っぽくチェンジ。ベージュや白などのカラーでまとめて、柔らかい女性らしさを演出。
Cordinate 上級者テクを取り入れたレトロコーデ
ニットトップスを肩掛けする上級者テク。主張の強い赤トップスとも相性抜群♡
Cordinate 女み全開♡ 肌見せコーデ
ビスチエを1枚で着用した肌見せコーデで上級者な着こなし。思わず、彼もドキッとすること間違いなし♡
Cordinate スタイルアップが叶うオトナコーデ
スタイルアップ効果抜群なフレアーデニムパンツをあわせたオトナコーデ。カーディガンのチュールやシューズを白にすることで統一感も◎。
Cordinate 彼ウケ抜群のあざとコーデ
ロゴTシャツ×ジャケットのカジュアルスタイルに、ビスチエを投入すれば即彼ウケコーデに。この絶妙なバランスにときめかない男性はいないはず♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来
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