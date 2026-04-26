一気にコーデが華やかになる♡ 使い勝手抜群な【ビスチエつきニットトップス】着回しテク

1枚でコーデが華やかになる、今季持っておけば間違いなしのアイテムって？今回は、中川紅葉とともに、使い勝手抜群な「ビスチエつきニットトップス」を使った着回しコーデをご紹介します。着こなし無限大な万能トップスは、友だちウケも彼ウケも両方抜群♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ビスチエつきニットトップス 甘さをひとさじプラスできるビスチエつき♡ 着回しに欠かせない、万能トップス。フリルたっぷりのビスチエは、どんなコーデにあわせても甘さをプラスできるから、使い勝手抜群。 ビスチエつきニットトップス 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）

Cordinate 全人類モテコーデ ハーフパンツをあわせてガーリーな印象を大人っぽくチェンジ。ベージュや白などのカラーでまとめて、柔らかい女性らしさを演出。 ビスチエつきニットトップスは着回し。ハーフパンツ 3,280円／神戸レタス 手に持ったバッグ 2,990円／神戸 レタス ネックレス 19,800円／vMK8MK（soja showroom）リング 4,950円／Q-pot（805showroom）パンプス 10,890円／EVOL ※床に置いたジャケット 24,750円／La boutique BonBon 花柄スカート 19,800円／DEICY

Cordinate 上級者テクを取り入れたレトロコーデ ニットトップスを肩掛けする上級者テク。主張の強い赤トップスとも相性抜群♡ ニットトップス（ビスチエつきニットトップス）は着回し。2wayニットベスト 16,500円／La boutique BonBon ハーフパンツ 3,280円／神戸レタス シュシュ 880円／SPINNS シューズ 9,900円／EVOL

Cordinate 女み全開♡ 肌見せコーデ ビスチエを1枚で着用した肌見せコーデで上級者な着こなし。思わず、彼もドキッとすること間違いなし♡ ビスチエ（ビスチエつきニットトップス）は着回し。チュールぺプラムカーディガン 24,200円／HONEY MI HONEY フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA スカーフ 1,100円／ラティス バッグ 3,490円／神戸レタス シューズ 9,900円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate スタイルアップが叶うオトナコーデ スタイルアップ効果抜群なフレアーデニムパンツをあわせたオトナコーデ。カーディガンのチュールやシューズを白にすることで統一感も◎。 ニットトップス（ビスチエつきニットトップス）は着回し。チュールぺプラムカーディガン 24,200円／HONEY MI HONEY フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA ネックレス 2,640円／Lupine*（soja showroom）バッグ 6,490円／カシュカシュ（アンビリオン）シューズ 9,900円／EVOL

Cordinate 彼ウケ抜群のあざとコーデ ロゴTシャツ×ジャケットのカジュアルスタイルに、ビスチエを投入すれば即彼ウケコーデに。この絶妙なバランスにときめかない男性はいないはず♡ ビスチエ（ビスチエつきニットトップス）は着回し。ベージュジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）ロゴ Tシャツ 8,600円/EIMS（HANA SHOWROOM）チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来