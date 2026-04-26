春夏にヘビロテしたぁああい！！【3COINS】着けるだけで垢抜け♡「新作ヘアアクセ」

おしゃれなファッショングッズやコスメ、日用品がプチプラで見つかる【3COINS（スリーコインズ）】から、この春夏らしい新作ヘアアクセサリーが登場しています。シンプルなローポニーにプラスするだけで、今っぽく垢抜けた雰囲気を演出してくれそう。毎日のヘアアレンジが楽しくなること、間違いなしかも。今回は、春夏のおしゃれに取り入れたい「新作ヘアアクセ」をご紹介します。

プラスワンで華やぐシュシュ

【3COINS】「レースシュシュ」\550（税込）

爽やかでロマンティックな雰囲気が、この春夏の気分にも合いそうな綿レース生地のシュシュ。アイボリー、ブラック、ブルーと、どの色を選んでも手持ちの洋服と合わせやすそうな色展開です。刺繍が施された綿レースの立体感により、こなれた印象のおしゃれに。ボリュームのあるシュシュは、シンプルコーデにプラスするだけで、アクセントとして映えてくれるはず。

マットな質感のバンスで作るこなれヘア

【3COINS】「マットラインバンス」\330（税込）

アイボリー、ブルー、ベージュという3色展開で、柔らかく肌馴染みの良さそうな発色が魅力的な、マットカラーのバンスクリップ。使い方はシンプルで、ひとつに結んだ髪を挟むだけでOK。低めの位置なら落ち着いた雰囲気に、ラフなアップヘアに留めれば程よい抜け感が生まれます。大人らしい落ち着きもありながら、垢抜けたムードを演出できそうです。

動くたび大人可愛いニュアンスバレッタ

【3COINS】「チャーム付ニュアンスヘアバレッタ」\330（税込）

公式サイトで「ニュアンス感のあるウェーブとハートのチャームがポイント！」と紹介されているバレッタは、シンプルなヘアアレンジにさりげない遊び心をプラスしてくれるはず。ブルー、ホワイト、ピンクという3色展開で、ツヤツヤの質感と貝殻のような艶めきのある発色がポイント。可愛くなりすぎないので、大人女性も使いやすそうです。ハーフアップに留めたり、ローポニーの根元に留めたりすれば、動くたびにチャームが揺れて大人可愛いポイントに。後ろ姿まで抜かりないおしゃれを演出してくれます。

主役級の存在感で大人可愛い華やかシュシュ

【3COINS】「リボン付ビッグフリルシュシュ」\660（税込）

着けるだけで主役級の存在感を放つ華やかなシュシュは、ポニーテールにプラスするだけで気分をぐっと上向きにしてくれるはず。ピンク、アイボリー、ベージュと、どれを選んでも、ロマンティックムードを取り入れられそう。それでいて、落ち着いた発色なので大人コーデにも難なくフィット。存在感がありながら簡単に取り入れられるシュシュは、シンプルなカジュアルコーデのワンポイントにしても良いし、特別にドレスアップしたシーンにもぴったり。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。