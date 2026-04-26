【7位〜12位】4月27日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】山羊座 総合運：★★★☆☆

思いついたままに行動できると、今日は、気力も体力もどんどん湧いてくる日です。何か大きな結果を出す必要はありません。ただ、意欲が湧いてきたことを純粋に楽しんでください。その時間の中で、あなたの魅力が高まっていきます。



恋愛運

フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。



金運

これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、｢まだ知らない方法がたくさんある｣という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。



ラッキーアイテム：手ぬぐい



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。金運これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、｢まだ知らない方法がたくさんある｣という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。ラッキーアイテム：手ぬぐいラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】射手座 総合運：★★☆☆☆

クオリティーの高いものが、今日のあなたの輝きを高めてくれます。特に、日常的なものに注目してください。飲料水や文具、家の中で毎日のように使う物の質にこだわってみるといいでしょう。上品に物を扱うことも、運気を生かすカギ。



恋愛運

「こういう人でなければ…」とこだわってきた条件を取り払ってみるといい日。意外な人と気が合って、一気に恋が始まるかもしれません！また、恋人や好きな人にも「こうあってほしい」と思うのをやめると、心の距離が縮まります。



金運

収入UPにつながるための勉強や先物投資など、将来を見据えたお金の使い方をするといい日。特に、初めてのことや慣れていないことではなく、知識や経験がある分野のことがオススメ。｢5年後、どんな結果を出したいか｣と考えて動いて。



ラッキーアイテム：ブレスレット



ラッキーカラー：ブラック

【9位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

大切にしている友達や仲間との間で、お互いへの思いやりがさらに深まりそうな日。これまでは話せなかったことも、思い切って打ち明けてみるとよさそう。また、日頃の感謝を言葉にするのも幸運につながります。温かい空気が流れるでしょう。



恋愛運

恋の相手と一緒に趣味を楽しむと、関係がグンと進展しそうな日。また、趣味仲間が恋人に発展したり、新しい趣味を始めると出会いがあったりする可能性も！誰に対しても、どんな感情も素直に伝えることが運気を生かすポイントです。



金運

今日、金銭面ですばらしいヒントをくれるのは、収入や買い物をするお店などが似ている人。お金の話は、しなくてもOK。お互いの近況報告をしているうちに、｢こうしてみよう｣とひらめきそうです。失敗談なども笑って話して。



ラッキーアイテム：カメラ



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】天秤座 総合運：★★☆☆☆

誰かの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。その優しさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。



恋愛運

強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付き合おう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。



金運

返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、嬉しいことがありそうな金運！誰に対しても、分け隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。



ラッキーアイテム：缶バッチ



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】双子座 総合運：★★☆☆☆

普段は何とも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、美味しいものを食べたり、友達とおしゃべりをしたりして気分転換してください。



恋愛運

普段は何とも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友達に聞いてもらうと〇。



金運

ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！



ラッキーアイテム：デニム



ラッキーカラー：ベージュ

【12位】牡牛座 総合運：★☆☆☆☆

そんなつもりはなくても、威張っているような印象を与える可能性がある日です。これを防ぐためにも、ポジティブな言葉を選び、穏やかな話し方をしてください。周りの人の気分も和やかになって、平和な1日を過ごせるはず。



恋愛運

恋に幸せの波がやってきそうな日！思いがけない人からの紹介で、理想以上の相手と出会うかも。恋の相手から情熱的な言葉を聞ける場合もあるでしょう。まずは、誰に対しても、真心を注ぐ行動や発言をするのが運気を生かす方法です。



金運

思いがけず、サポートを得られる可能性がある金運！特に、資金繰りを考えているのなら、嬉しい話が舞い込んできそう！あなたに協力してくれる人が現れるかもしれません。誰に対しても、腰を低くして接するのが、運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：インセンス



ラッキーカラー：オレンジ