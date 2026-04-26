URBAN RESEARCH DOORS限定MERRELL登場♡注目の新作サンダル

夏の足元を軽やかに彩る一足を探している方に朗報です♡URBAN RESEARCH DOORSから、人気ブランドMERRELLの限定カラーサンダルが登場。国内ではここでしか手に入らない特別なアイテムは、機能性とデザイン性を兼ね備えた注目の存在です。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍し、シンプルなコーデにもアクセントをプラスしてくれる一足で、季節のおしゃれを楽しんでみませんか♪

話題モデルの進化系サンダル

今回登場したのは、「MERRELL EXCLUSIVE HYDRO SLIDE 2」。フォーム系サンダルのパイオニアとして人気を集めた「HYDRO MOC」の流れを汲む「HYDRO SLIDE」のアップデートモデルです。

特徴的なのは、『Water Flowing over Rocks（岩の上を流れる水の動き）』をイメージしたアッパーデザイン。流れるようなフォルムが足元に動きと立体感を与え、シンプルな装いにも存在感をプラスします。

スライドタイプで着脱もスムーズ。忙しい日常でもさっと履けて、ストレスフリーな履き心地が魅力です。

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サステナブル素材×快適設計

アッパーには、藻類バイオマスから生成されたサステナブル素材「BLOOM」フォームを採用。環境に配慮しながらも軽量で柔らかな履き心地を実現しています。

さらに、足裏にフィットする設計により長時間の着用でも疲れにくく、街歩きや旅行、アウトドアシーンでも活躍。マーブルカラーがアクセントとなり、コーディネートに抜け感と遊び心をプラスしてくれます。

カジュアルスタイルはもちろん、ワンピースやスカートに合わせたミックスコーデにもぴったりな万能アイテムです。

限定カラー＆商品詳細

MERRELL EXCLUSIVE HYDRO SLIDE 2



価格：7,700円（税込）

URBAN RESEARCH DOORS限定で展開される特別なカラーは、ここでしか手に入らない希少性も魅力。個性的でありながら取り入れやすい色合いで、日常のスタイリングをさりげなくアップデートしてくれます。

カラー：COMET／PALE IVY（サイズ：25／26／27／28／29）

夏のおしゃれは足元から

URBAN RESEARCH DOORS限定のMERRELLサンダルは、デザイン性と機能性を兼ね備えた頼れる一足。軽やかで快適な履き心地はもちろん、コーディネートの主役にもなる存在感が魅力です。

特別感のある限定アイテムだからこそ、周りと差をつけたい方にもおすすめ。足元から季節感を取り入れて、この夏のおしゃれをもっと楽しんでみてください♡