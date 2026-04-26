ASUNE限定セット登場♡スフレ洗顔で叶えるふわもち美肌ケア

透明感のある素肌を目指したい方に注目の新作が登場♡ASUNE（アスネ）から、ふわもち質感が魅力の洗顔料と限定セットが発売されます。話題のバンブー成分*配合で、毛穴ケアとうるおいケアを同時に叶える注目アイテム。毎日のスキンケア時間が楽しみになる新商品を詳しくご紹介します♪

ふわもち新感覚のスフレ洗顔

「Bamboo*¹ Souffle Face Wash」100mL・1,650円（税込）は、スフレのように軽くもっちりとしたテクスチャーが特徴の洗顔料。肌にピタッと密着し、毛穴の黒ずみや汚れをやさしくオフします。

微細な粒子が毛穴や角質の汚れを包み込み、洗い上がりはつっぱりにくくしっとり。バンブー成分¹や8種類のヒアルロン酸³を配合し、まるでスキンケア後のようなふわもち肌に仕上がります。

イチゴ鼻予防にもぴったりのアイテムです。

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うるおいと透明感を支える成分

キー成分のダイサンチク葉／茎エキス¹は、乾燥などの外的ストレスから肌を守り、ゆらぎがちな肌を整えます。さらにティーツリー葉水が皮脂バランスにアプローチし、なめらかな肌へ導きます。

加えて、8種類のヒアルロン酸や2種類の発酵成分が角質層まで浸透し、うるおいをしっかりキープ。毛穴の目立ちやくすみにも働きかけ、みずみずしくクリアな印象の肌へ導いてくれるのも魅力です。

豪華すぎる限定セット内容

数量限定の「Bamboo*¹ Souffle Face Wash Set Box」5,800円（税込）は、スキンケア一式がそろう贅沢セット。

セット内容は、洗顔（100mL）、バンブートナー（化粧水）、ビタミンミルク（乳液）、さらにふわもちボリュームポーチ付き。ミントグリーンのポーチは大容量で、旅行や持ち運びにも便利です。

ライン使いすることで、よりうるおいと透明感を実感できるのも嬉しいポイント。毎日のケアを格上げしたい方におすすめです。

*ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分）

*¹ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分）

*²洗浄による

*³ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ（すべて保湿成分）

*⁴角質層まで

*ティーツリー葉水（整肌成分）

毎日の洗顔を特別な時間に♡

ASUNEの新作洗顔と限定セットは、心地よいテクスチャーとスキンケア効果を両立した魅力的なアイテム。毎日の洗顔が楽しみになるようなふわもち体験で、肌も気分もリフレッシュできます♪

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。自分へのご褒美やプレゼントにもぴったりです♡