INNISFREE×トイ・ストーリー限定♡遊び心あふれるコラボコスメ登場

見ているだけで心が弾むコスメが登場♡INNISFREE（イニスフリー）から、トイ・ストーリー5の公開を記念した限定エディションが発売されます。エイリアンやボー・ピープなど人気キャラクターが彩る特別なパッケージは、持っているだけで気分が上がること間違いなし。遊び心と実力を兼ね備えたラインナップに注目です♪

限定デザインの人気パウダー

まず注目は、「ノーセバム ミネラルパウダー N」5g・899円（税込）。エイリアン、スリンキー・ドッグ、ボー・ピープの全3種デザインで展開されます。

全世界累計販売数8,800万個突破¹の大人気アイテムで、皮脂吸着パウダー²とミネラル皮脂コントロールパウダー*³が余分な皮脂を吸着し、さらさら肌をキープ。

メイクの仕上げはもちろん、前髪のベタつきケアにも使える万能アイテムです。

Zaがついに日本初上陸♡1本で叶うナチュラル美肌プライマー登場

美容液＆UVで透明感ケア

スキンケアも充実したラインナップ。

「トイ・ストーリー ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム セット」3,960円（税込）は、美容液30mL現品＋30mL＋ジェシーポーチ付き。

ビタミンC⁶と角質ケアでくすみ⁵や毛穴にアプローチし、透明感*⁷のある肌へ導きます。

「トイ・ストーリー ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット」2,310円（税込）は、50mL現品＋25mL＋キーリング付き。

SPF50+・PA++++で紫外線対策しながら、トーンアップ*⁸と化粧下地効果も叶える優秀アイテムです。

潤いケアの定番セラム＆クリーム

乾燥対策には、人気の保湿シリーズも登場。

「トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン セラム セット」3,410円（税込）は、80mL現品＋50mL＋エイリアンハンドミラー付き。

美容茶葉¹⁰とヒアルロン酸¹¹配合で、うるおいあふれる肌へ導きます。

「トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン クリーム N セット」2,970円（税込）は、50mL現品＋30mL付き。

セラミドNP¹⁴と緑茶乳酸菌¹³が肌のバリア機能をサポートし、みずみずしい肌をキープします。

*¹ 2010年1月～2025年10月までの全世界における売上個数（自社調べ）

*² オクテニルコハク酸デンプンAl 、（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー

*³ シリカ、マイカ

*⁴ 動物性原料、鉱物性油、パラベン、タルク、合成色素、合成香料、ポリアクリルアミド、イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、PEG系界面活性剤無配合

*⁵ 乾燥による

*⁶ テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、3-O-エチルアスコルビン酸（全て整肌成分）

*⁷ 潤いを与えることによる

*⁸ メイクアップ効果による

*⁹ アスコルビン酸、３－Ｏ－エチルアスコルビン酸、ナイアシンアミド、トコフェロール（全て整肌成分）

*¹⁰ チャ葉エキス（保湿成分）

*¹¹ ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（全て保湿成分）

*¹² 角質層まで

*¹³ 乳酸桿菌培養溶解質(肌保護成分)

*¹⁴ 保湿成分

可愛さも機能も欲張りに♡

今回のINNISFREE×トイ・ストーリーコレクションは、見た目の可愛さだけでなくスキンケアとしての実力も兼ね備えた優秀ラインナップ。

数量限定なので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

毎日のケアにワクワクをプラスして、自分だけの特別なスキンケア時間を楽しんでみてくださいね♡