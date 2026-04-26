やりすぎずちょうどいい！【40・50代】が真似したい「上品ウルフヘア」

トレンドのウルフヘアに挑戦したいけれど、個性的になりすぎるのは避けたいという大人世代へ。ボブの丸みを残しながら段を入れるスタイルなら、今の雰囲気を保ちつつオシャレを楽しめるはずです。今回は「TIECHEL表参道」の@kitadani koujiroさんのInstagram投稿から、やりすぎない絶妙な上品ウルフヘアをご紹介します。

自然に流れる、ナチュラルブラウンのプチウルフ

ナチュラルブラウンで染め上げた、ナチュラルな雰囲気のプチウルフボブです。トップの髪を首元でグッと内側へ入れることで、全体のボリュームをおさまりよく整えています。ベースはくびれを作ってから肩のラインに沿って外へ流すように。そのこなれ感漂うスタイリングから、大人の余裕も感じられそうです。

透明感をまとう、ストレートタッチのプチウルフ

グレージュカラーで透明感を引き出した、ストレートタッチのプチウルフボブ。トップは毛先だけを内側へほんのりと向け、ベースは肩にあたって自然に外へ向かうように仕上げています。艶やかなストレートの質感が品の良さを際立たせてくれる、大人女性にこそおすすめのスタイルと言えるでしょう。

首元すっきり！ 暖色ブラウンのプチウルフ

ヘルシーな印象の暖色ブラウンを取り入れた、ミニボブレングスのプチウルフです。トップに丸みを持たせつつ、ベースの毛先をくるんと外ハネにすることで、愛らしいシルエットを作っています。首元がすっきりと見えることで清潔感を保ちながら、ウェットなスタイリングで今っぽさも演出。

なめらかさが美しい、ブラウンカラーのプチウルフ

一見するとワンレン風のなめらかなシルエットでありながら、しっかりとレイヤーカットで調整したプチウルフボブです。落ち着いたブラウンでカラーリングし、ベースをくびれさせてから毛先をほんのり外ハネに仕上げています。メリハリ控えめな美しいフォルムは上品な雰囲気を与えてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里