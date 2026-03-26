カジュアルからきれいめまでいける！【GU】1本あれば何かと便利♡「ワイドパンツコーデ」

着回しやすいパンツが1本あると、毎日のコーデがぐっとラクに。昨年に続いて注目したいのが【GU（ジーユー）】のタックワイドパンツです。下半身のラインをカバーできそうなうえ、コーデ全体のバランスが取りやすいシルエットで、カジュアルにもきれいめにも対応。トップスや小物の合わせ方次第で、幅広いシーンで活躍してくれそう。今回は、GUスタッフさんによる着こなしとともに、その魅力を紹介します。

こなれ感たっぷり美脚見えパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

幅広めの腰帯とタックがウエスト位置を高く見せ、自然と脚長バランスに仕上げてくれそうなパンツ。センタープレスが縦ラインを強調し、ワイドシルエットでもすっきりした印象に。シンプルなトップスをインしてベルトでマークするだけで、きちんと感のある大人カジュアルが完成。テイストを問わず、取り入れたくなりそうな1本です。

メンズライクコーデも好バランスに

ゆったりとしたニットベストやTシャツを合わせた、メンズライクなスタイリング。全体的にゆったりとしたシルエットでも、落ち感のある素材のパンツが抜け感を演出し、バランスの取れたスタイリングに仕上がっています。スラックスのようなきれいめな素材とセンタープレスのおかげでラフになりすぎず、カジュアルコーデを格上げしてくれるはず。

着心地と品のよさを両立

ダークトーンでまとめた、こちらのコーデは、ワイドパンツのシルエットが際立つ着こなし。きちんとした見た目ながら、伸びのよい素材と後ろウエストゴム仕様で、公式サイトによると「快適な着用感」という点も魅力的です。きれいめトップスと合わせれば、オフィスやお出かけにも対応できる上品スタイルに。リラクシーさときちんと感を両立したい大人におすすめです。

きれいめ派も納得の美シルエット

ジャケットやジレを合わせれば、一気に洗練されたきれいめな印象にシフト。タック入りの立体的なシルエットが、スタイリングに奥行きをプラスしています。トップスを変えるだけでカジュアルにもフォーマルにも対応できそうなので、着回し力の高さも期待できそう。オンオフ問わず活躍し、ワードローブの頼れる1本になってくれるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N