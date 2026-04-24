甘えられる彼氏がほしい人必見♡【溺愛彼氏】を見つける秘訣3選をチェック

彼氏から愛され、大切にされる恋愛に憧れる女性は多いのではないでしょうか。自分のことを心から大切にし、溺愛してくれる彼氏がいたら毎日が幸せで満たされますよね。でも、「そんな理想の人、どうやって見つければいいの？」と悩むこともあるでしょう。今回は、あなたを「溺愛してくれる彼氏を見つける方法」を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

自分を大切にする

まず大切なのは、自分自身を大切にすることです。

自分を大切にできる人は、まわりの人からも大切にされやすくなります。

自己肯定感が高い女性は、自然と自信があふれ、魅力的に見えるものです。

また、無理に彼にあわせすぎたり、自分の意見を押し殺してばかりいると、相手もあなたを大事にする必要がないと感じてしまうことがあります。

逆に、自分の気持ちを素直に伝えられる女性は、男性から「もっと喜ばせたい」と思ってもらえます。

相手の愛情表現に気づく

男性は意外と不器用で自分なりの愛情表現をしているつもりでも、女性には伝わっていないことがあります。

「好き」と直接言わなくても、あなたを思って行動していることに気づいてあげることが大切です。

例えば、体調が悪いときにそっと飲み物を買ってきてくれたり、あなたの好きなものを覚えていてくれたりするのも、彼なりの愛情表現です。

こういった小さなやさしさに気づき、「ありがとう」と感謝を伝えることで、彼もよりあなたを喜ばせたいと思うようになります。

素直に甘える

男性は、女性に頼られたり甘えられることで「守ってあげたい」と感じるものです。

特に、好きな人から「あなたじゃないとダメ」と言われると、心からうれしく思います。

「忙しいから迷惑かな」と遠慮しすぎていませんか？

ときには「寂しいな」「会いたいな」と素直に伝えることで、彼はあなたをもっと大事にしようと思うのです。

甘えるといっても、わがままになるのではなく、「頼りにしているよ」という気持ちを伝えることがポイントです。 いかがでしたか？ 今回は、あなたを「溺愛してくれる彼氏を見つける方法」についてご紹介しました。

大切なのは、「自然体で愛される女性になること」です。

あなたらしく笑顔で過ごしていれば、きっと素敵な彼に出会うことができますよ。

ライター Ray WEB編集部