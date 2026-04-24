USJ「ワンピース・プレミア・サマー」開催決定！ 今年はハンコックら九蛇海賊団が参加
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、テレビアニメ『ONE PIECE』をテーマにした期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」を、7月30日（木）から11月19日（木）まで開催。今年は、ハンコック率いる九蛇海賊団たちが「ワンピース・プレミアショー 2026」に参加する。
【写真】今年も「サンジの海賊レストラン」オープン！ 「ワンピース・プレミア・サマー 2026」一覧
■3大アトラクションが登場！
今回が開催が決まった「ワンピース・プレミア・サマー 2026」では、『ONE PIECE』の世界に全身で入り込める3大アトラクションが登場。
麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦う“超リアル”なバトルが会場中を“超熱狂”に巻き込むライブ・エンターテイメント・ショー「ワンピース・プレミアショー 2026」と、サンジの“メロリン”なおもてなしに誰もがときめくエンターテイメント・レストラン「サンジの海賊レストラン」、ルフィたちと一緒に物語に入り込みながら、全身でスリルを体感するコースター「ワンピース × ストーリー・ライド」がラインナップとなっている。
「ウォーターワールド」で開催の「ワンピース・プレミアショー 2026」では、麦わらの一味の前にハンコック率いる九蛇海賊団たちが登場。パークでしか体験できないオリジナルストーリーを、ライブ・ショーならではの臨場感で届ける。麦わらの一味の勇気と絆を“超リアル”に感じ、目の前で繰り広げられるド迫力のバトルに“超興奮”し、ルフィたちを身近に感じるグリーティングで“超熱狂”する、笑って泣いて感情を解放する、心燃える体験が楽しめるだろう。
開催期間は、7月30日（木）から11月19日（木）までの計84回。1日1回で非上演日もある。参加にはスタジオ・パス（入場券）に加え、「ワンピース・プレミアショー 2026」チケットが必要。
一方「ロンバーズ・ランディング」で開催の「サンジの海賊レストラン」は、宝石のように美しいレディたちをさらに輝かせるスペシャルメニューをサンジが考案。腹ペコのルフィやゾロ、さらに麦わらの一味にゆかりのある人物まで現れてレストランは大騒ぎに。サンジの愛あふれる極上フレンチが味わえる。各回約85分で、入替制。こちらもスタジオ・パス（入場券）に加え、専用チケットが必要。
それから「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」では、「ワンピース × ストーリー・ライド」を実施。麦わらの一味とのオリジナル冒険ストーリーに没入しながら、ダイナミックでスリリングなコースターを満喫できる。
今後も「ワンピース・プレミア・サマー 2026」のアトラクションやレストランの詳細、オリジナルのフード＆グッズの最新情報が随時発表されていくそうだ。
ちなみに、専任ガイドの案内で、アトラクション体験まで待ち時間を気にすることなくパークを存分に楽しめる「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー」には、「ワンピース・プレミア・サマー 2026」限定の特別なVIP ツアーが2種登場。25周年のお祭り騒ぎのパークと、この夏だけの『ONE PIECE』の世界を心ゆくまで満喫できる、ツアー参加者だけのワンランク上の“超興奮”体験ができる。
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
（C）Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．
【写真】今年も「サンジの海賊レストラン」オープン！ 「ワンピース・プレミア・サマー 2026」一覧
■3大アトラクションが登場！
今回が開催が決まった「ワンピース・プレミア・サマー 2026」では、『ONE PIECE』の世界に全身で入り込める3大アトラクションが登場。
「ウォーターワールド」で開催の「ワンピース・プレミアショー 2026」では、麦わらの一味の前にハンコック率いる九蛇海賊団たちが登場。パークでしか体験できないオリジナルストーリーを、ライブ・ショーならではの臨場感で届ける。麦わらの一味の勇気と絆を“超リアル”に感じ、目の前で繰り広げられるド迫力のバトルに“超興奮”し、ルフィたちを身近に感じるグリーティングで“超熱狂”する、笑って泣いて感情を解放する、心燃える体験が楽しめるだろう。
開催期間は、7月30日（木）から11月19日（木）までの計84回。1日1回で非上演日もある。参加にはスタジオ・パス（入場券）に加え、「ワンピース・プレミアショー 2026」チケットが必要。
一方「ロンバーズ・ランディング」で開催の「サンジの海賊レストラン」は、宝石のように美しいレディたちをさらに輝かせるスペシャルメニューをサンジが考案。腹ペコのルフィやゾロ、さらに麦わらの一味にゆかりのある人物まで現れてレストランは大騒ぎに。サンジの愛あふれる極上フレンチが味わえる。各回約85分で、入替制。こちらもスタジオ・パス（入場券）に加え、専用チケットが必要。
それから「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」では、「ワンピース × ストーリー・ライド」を実施。麦わらの一味とのオリジナル冒険ストーリーに没入しながら、ダイナミックでスリリングなコースターを満喫できる。
今後も「ワンピース・プレミア・サマー 2026」のアトラクションやレストランの詳細、オリジナルのフード＆グッズの最新情報が随時発表されていくそうだ。
ちなみに、専任ガイドの案内で、アトラクション体験まで待ち時間を気にすることなくパークを存分に楽しめる「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー」には、「ワンピース・プレミア・サマー 2026」限定の特別なVIP ツアーが2種登場。25周年のお祭り騒ぎのパークと、この夏だけの『ONE PIECE』の世界を心ゆくまで満喫できる、ツアー参加者だけのワンランク上の“超興奮”体験ができる。
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
（C）Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．